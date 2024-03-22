中國東北的發展，缺不了俄羅斯與兩韓。可惜，由於迷信西方的媒體，一般對俄羅斯與北韓的發展缺乏了解，傾向於低貶，少有考慮與之合作。

俄羅斯的科研、經濟發展受累於葉利欽時代對美的投降，大部分閒置，到普京上台後整頓恢復，才重新體現出蘇聯時代積累的能力。作為綜合大國，俄羅斯的科研能力不遜於任何一個西方國家，即使財力不足，但人才積累下來仍有極大的資源條件。上世紀90年代蘇聯瓦解，大量猶太裔人才移居以色列，便帶來以色列科研改頭換面，大為發展。而北韓在金正恩上台後，短短時間內把傳統火炮研製能力轉為導彈和核武。在美國長期封鎖制裁下，憑一國之力可以這樣急速的轉型，顯示出其科研與製造能力的強大。

俄羅斯與北韓仍然備受西方制裁，若中國東北對之大開放，可能會產生巨大的作用。

俄羅斯在遠東和西伯利亞地區有不少科研中心，中國若能引進這些研究機構與人才，在東北與本地的科研機構合作，或設立科研特區引進他們，使之利用中國發展，還可與俄國原來的機構合作，把俄國亞洲地區的科研體系引進入黑龍江等地，形成在華的跨境新體系，免除了俄境內財政資源不足、氣候寒冷造成的生活與工作的不便。東北本地機構與之合作、配合，並輔以內地強大的工業生產能力，應可比俄羅斯猶太裔科研人才到以色列的作用更大。黑龍江黑河的開放體制可擴及全省以至東北全區，綏芬河以及同江的軌道交通連接，可把兩地科研緊密結合，跨境協作。黑龍江人才不足，用俄羅斯人才補充，可帶來新思維，迎來新的發展。

北韓不像俄羅斯的私有化、市場化，還是以國家行事。但若中國開放丹東，將之作為與北韓經貿、科研合作的中心，開放給北韓政府與企業進入合作經營，且可以在丹東乃至長春，推動兩韓合作，用中國的第三國中立場地，中國的政治和法律保障，中國的市場與生產能力，促成南北韓經貿、科研的協作，對3國都有利。

打破常規和政治禁忌，善用東北地緣戰略資源，東北大開發應可落實南韓前總統文在寅的理想規劃。不僅中國東北再發展，東北亞也會迎來未有的各國協同發展的機會。當然，這需要中國首先打破對美國的顧忌、害怕，以及對俄羅斯、北韓的偏見。