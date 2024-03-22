儘管美國一再表態反對以色列攻打加薩南部城市拉法，總統拜登甚至為此劃下「紅線」，但以色列總理內塔尼亞胡根本不為所動，攻打拉法勢在必行，因為他知道老美不過是裝模作樣，無論以色列如何濫殺無辜、如何與天下為敵，華盛頓都會無底線支持，哪有甚麼紅線。不是嗎？拜登一方面反對以色列攻打拉法，一方面強調不會背棄這位盟友，正是典型的說一套做一套，這是多麼的虛偽，又是多麼的醜陋。

以巴戰爭爆發以來，加薩北部地區已被以軍炸成一片廢墟，大部分巴勒斯坦人被迫湧往南部的拉法避難，導致這座僅55平方公里的小城擠滿逾150萬人口，一旦以軍發動大規模地面進攻，巴人無處可逃，其慘狀可想而知。聯合國人權事務高級專員蒂爾克指出，以色列若對拉法發起全面進攻，可能造成極高的傷亡人數，令人驚恐。世衞總幹事譚德塞也忍不住警告，拉法將會發生「超乎想像」的人道主義災難。

可惜，不管國際社會如何發聲，驚恐也好，警告也罷，都無法阻止以軍的野蠻行為。內塔尼亞胡極右政府的目標顯而易見，就是要將所有巴人趕盡殺絕，將加薩乃至全部巴勒斯坦土地據為己有。而猶太復國主義者之所以如此囂張，還不是因為有華盛頓撐腰？這幾天美軍惺惺作態派出運輸機協助約旦向加薩空投救援物資，明眼人都知道只是做騷而已，區區救援物資連杯水車薪也談不上，到底能救助多少人？再說，即使有些巴人幸運搶到救援物資，也未必有命享受。日前以軍再次空襲加薩一個救援物資領取點，又造成23人死亡，100多人受傷，可謂慘不忍睹。以色列官員將巴人稱為「人形動物」，難道動物就可以隨便殺害？當年納粹迫害猶太人，現在以色列迫害巴人，兩者有何分別？

西方國家開口公平正義，閉口人道主義，偏偏對以色列的戰爭罪行視若無睹，反而助紂為虐，簡直令人齒冷。聯合國安理會要求以巴停火的決議草案，一次又一次被美國否決，聯合國秘書長古特雷斯慨嘆加薩正在成為兒童墓園。其實，加薩早已成為人間煉獄，巴人正面臨種族滅絕危機，豈止是兒童墓園而已。

一幕幕血淋淋的事實，既暴露了以色列極右政府的兇殘暴戾，也暴露了西方國家虛偽醜陋的雙重標準。國際社會呼喚正義，但正義到底在哪裏？