美國眾議院剛通過法案，迫令網絡影音平台TikTok必須剝離中國母公司字節跳動，否則只能下架，法案稍後再由參議院表決，估計獲放行的機會很大。美國的猶太人組織在此事上表現活躍，既極力游說政府對付TikTok，又正籌組財團要將該公司買下來，有傳聞說，出價可達千億美元。

假如參眾兩院最終通過法案，TikTok若不出售，就只能在美國關門大吉，在兩者之間，字節跳動又該如何抉擇？早前已有消息透露，中國政府寧可TikTok撤走，也不會出售與美國財團，筆者以為，這條路選得明智。

TikTok在美國的用戶有1.7億人，超過全國一半人口，一旦撤出，肯定造成社會震盪。美國自詡崇尚公平正義，當地很多年輕人或許曾信以為真，雖然美國也打壓過日本的東芝、法國的阿爾斯通、中國的華為公司，但受影響的美國人未必太多，年輕一輩就更加沒甚感覺。今次可不一樣，正如美國前總統特朗普所說，TikTok一走，很多美國青少年可能會發瘋。

字節跳動在此事上愈是受辱，就愈能凸顯出美國政商霸權的無理。以猶太人為首的政商集團，在美國為禍已久，人們習慣成自然，便渾然不覺，今趟正是個大好機會，讓美國人好好反省。TikTok對於美國青少年來說，就像最知心的朋友，一個好朋友被自己國家的強權逼走，這個傷痕會讓不少人烙印在心，久而久之，就會對美國最大的幕後玩家猶太人，心生反感。當群眾的憤怒逐漸累積，說不定就連美國的政治體制，亦會備受動搖。中國人要放棄出售TikTok的厚利，固然有點可惜，但是不打緊，能夠「不帶走一片雲彩」，才算真正的走得瀟灑。