美國智庫警告，美國如果涉入台海衝突與中國發生戰爭，美國的關鍵彈藥庫存將在一周內用盡，這種彈藥不足的狀況會降低美國的威懾力量，並因此增加台海爆發衝突的機率。這是真的嗎？

所謂的「關鍵彈藥」，指的是遠程導彈與精確制導炸彈，理由是解放軍已逐漸在第一島鏈形成區域拒止能力，台海一旦開戰，美軍若想馳援台灣，初期能做的就是從遠程對解放軍展開攻擊，以免自己遭受反制打擊。根據計算，美軍將在3周內消耗5,000多枚遠程導彈，其中包括4,000枚空對地導彈、450枚遠程反艦導彈、400枚魚叉反艦導彈、400枚戰斧巡弋導彈。而這些彈藥中，又以能在大陸防空範圍外打擊解放軍艦艇的遠程反艦導彈最有用。但以目前美國的生產能力來說，根本無法供應如此劇烈的消耗。

舉例而言，俄烏戰爭到現在兩年多，俄方各類導彈發射超過8,000枚，這還是俄羅斯與烏克蘭強弱懸殊之下的數量，若是中美直接在台海開戰，可能僅僅幾周就會把美國數十年的彈藥庫存一掃而空，之後要至少兩年以上才能恢復庫存，這樣戰爭要怎麼打下去？

其實不僅美國，幾乎所有美國的盟友都有類似狀況，一次兵推中，英國一個師在7天內就打完英軍所有的關鍵彈藥庫存，德法也差不多；所以，要麼美國現在大舉建構生產線，重新恢復軍工生產能力，不然就只能另覓蹊徑來保障台灣的安全。

除非美國已經決心和中國一戰，並且能夠說服國會，否則建構類戰時生產線，根本是天方夜譚。所以這份報告等於告訴台灣，一旦台海開戰，除了自立自強，幾乎別無他法。至於台灣是要全民皆兵總體動員備戰，還是盡量緩和衝突爭取協商，那就只能看台灣自己的選擇了。