拜登上任後，一直打造偏好多邊主義的外交形象，頻頻參加甚至舉辦國際會議，最引人矚目的是在2021年舉辦全球民主峰會，風頭一時無兩。今年的第3屆民主峰會改由南韓承辦，這是首次由美國以外國家舉辦民主峰會。

按道理，各國政府舉行國際間交流活動很平常也無可厚非，問題是，不同國家對「民主」一詞各有定義。由拜登政府主導的民主峰會，卻只按照美國單獨制訂的標準邀請其他國家參加，可是有關民主的定義卻令人摸不着頭腦，例如首屆峰會竟然不邀請歐盟國家匈牙利、北約國家土耳其參加，反而是人權往績一般的以色列獲邀參加。

不得不說，民主峰會舉辦至今已衍生出兩大問題。一是拜登政府過去幾年一改特朗普時期「美國優先」的劣行，重新加入一些國際組織，但心裏同樣不信任以聯合國為中心的全球治理體系。以民主峰會為例，就可以看出美國有意在現有的主要國際組織之外另建新的平台。長期下去，全球將會出現碎片化，喪失目前尚算可以維持全球秩序的國際性組織，這對各國民眾來說並不是好事。

二是拜登公然倡議民主峰會是要「在國內更新民主，在國外對抗專制」，即民主與威權之間沒有緩衝地帶，兩者之間是非此即彼的關係。這種將世界劃分為民主和非民主兩大陣營的二分法，具有濃厚的對抗性色彩，也令民主峰會變成偽民主的峰會，淪為美國政府打壓他國的工具。

從台灣多次獲邀參加民主峰會來看，美國的最終目的明顯是針對北京。華府多番強調要和中國公平競爭，但實質上正在回到冷戰時兩大陣營對立的國際格局之中，不斷地動員其他國家參與美方的圍堵中國圈。中美關係未來將會更加緊張。