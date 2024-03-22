預算案宣布全面撤辣，令私樓交投顯著回升。但另一邊廂，過往動輒錄得數十倍超額認購的公營資助出售房屋，最近卻疑似出現滯銷。在1月底開始揀樓的「居屋2023」，至今成功售出的單位不足一半，有個別準業主更在撤辣後撻訂。另外，由市建局負責興建的首置項目「煥然懿居」第三座，開售頭幾天的揀樓出席率亦偏低。幾日後又輪到新一批綠置居單位接受申請，令人懷疑市場的接受情況。

資助出售房屋銷情欠佳，一是撤辣解封了大量二手私樓單位，發展商在撤辣後亦加快推盤，令私樓出售項目數量大增，準買家選擇增多；二是撤辣未有令樓價顯著回升，之前一段時間的累積樓價跌幅，令居屋及首置單位售價相對私樓市價的折扣率收窄，吸引力相應降低；再加上樓市前景欠明朗、息口仍偏高、資助房屋設有轉售限制，以及公營房屋供應未來還會增加等因素，導致在較早前定價的資助出售房屋，不再像早幾年升市時那般大受歡迎。

筆者不太擔心有關單位最終會無法賣清，最多只會賣得較慢。而房委會應因應未來市況，訂定新一批資助房屋的售價及其他如按揭優惠等，以增加吸引力。然而，資助房屋售價回落，整體公營房屋（包括出售與出租）的建造成本卻居高不下，則難免會影響房委會的財政狀況。有人建議政府向房委會注資，但前者亦面對財赤問題。

有政黨近日要求政府重推俗稱「租置」的出售公屋計劃，以增加房委會的短中期收入，減輕長期的管理及保養公屋負擔，同時讓有能力的公屋租戶可通過自置物業達致向上流動。而租置計劃的最大特色，是租戶可選擇買回自己居住多年的舊單位，不像綠置居往往只能選購較偏遠及細小的新單位。

隨着政府提速覓地建屋，土地及房屋供應將有序增加，筆者在近兩年的施政報告及預算案建議書，都建議當局檢討現行房屋政策，改變過往「重公輕私」、「重租輕售」，過分集中於興建出租公屋的做法，將協助市民置業重新訂為政策目標，以促進基層市民尤其是年輕人向上流動。重推租置可幫到部分市民「上車」，但正如官員指出，由於租置單位需要計算折舊，實際售價更須進一步「折上折」，才能吸引收入一般不高的公屋租戶購買，因此對房委會財政幫助未必很大。

此外，舊有租置計劃存在不少問題，包括因業權分散而衍生的管理及維修爭議，因供求失衡而出現炒賣及天價公屋現象。加上現時公營房屋供應仍遠遠未算充裕，公屋平均輪候時間依然嚴重超標，租置計劃會令現有公屋單位賣一間就少一間，輪候時間自然加長，房委會因而要花更多資源去興建全新的出租公屋單位作補充。因此，筆者支持當局只應在公屋供應穩定，以及對舊有計劃加以優化之後，才考慮重推租置計劃。