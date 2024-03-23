正論：港府助猖狂　淫片浪接浪

掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。美企Google旗下影片分享網站YouTube宣淫販賤、色情影片氾濫成災，早就不是新聞。東方傳媒機構昨日再就YouTube 5條淫片向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出舉報，已經是第8次。一而再，再而三，如今來到第8次，反映YouTube有恃無恐，同時揭破港府所謂依法辦事只是笑話。事實是港府怯洋懼外，從來不敢對美企執正來做，甚至變相鼓勵犯罪。既然港官不敢抓起掃帚掃除灰塵，惟有由東方撥亂反正，只要當局繼續助紂為虐，舉報必然陸續有來！

最新揭發的5條淫片，不是無遮掩露出女性乳房，就是無打格露出整個陰部，加上意淫姿態，明顯就是販賣色情。同類影片若放在戲院播放，肯定會列為Ⅲ級，嚴禁未成年人士入場觀看，惟在YouTube卻是無王管，未成年人以至三歲小兒也能憑手機或平板電腦飽覽無遺。依靠YouTube敷衍式詢問用戶是否年滿18歲，根本毫無作用，只是形式化而已，實則人人也能收看。

要禁制淫片散播，唯一方法就是依法辦事，將淫片評為嚴禁發布的第Ⅲ類物品。根據《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人如將任何經淫審處評定為第Ⅲ類的物品，加以發布、管有以供發布及輸入以供發布，不論該人是否知道該物品已經評定為該類別，均屬犯罪，可處罰款100萬元及監禁3年。而發布第Ⅱ類物品的罰則，首次定罪，可處罰款40萬元及監禁一年，第二次或其後定罪，可處罰款80萬元及監禁一年。但眾所周知的是，Google和YouTube從來沒有受過任何懲罰。

君不見，淫審處日前就東方於今年3月8日、第6次向政府舉報的YouTube 5條淫片作出評級，內容包括裸體模特兒拍月曆及女子下體剃毛及熱蠟脫毛等，全部影片都有露出性器官，結果全部影片僅暫定為第Ⅱ類物品，只需「確保18歲或以上人士才能觀看」，沒有一條影片被評為Ⅲ級。正如前述，YouTube從來沒有亦無法確保18歲或以上人士才能觀看影片，更從來沒有因此被罰，如此評級，顯然同放生無異，繼續縱容YouTube傷風敗俗荼毒青少。社會有識之士紛紛質疑，究竟淫審處的評級標準如何釐定，若性器官畢露、三點畢呈、動作猥褻、賣弄色情也不用評為第Ⅲ類物品，究竟怎麼樣的影片才會被評為Ⅲ級？

淫審處過去連村上春樹的小說也評為Ⅱ級不雅，要全面「包膠」及在書展下架，以至「大衞像」也評為不雅，貽笑國際。這些不雅物品，對比YouTube淫片，根本就是「小巫見大巫」，完全不在同一檔次。YouTube淫片有聲有畫有動作有表情，人人也能透過互聯網輕易接觸，竟然也跟村上春樹小說、大衞像「平起平坐」，淫褻不雅「任你噏」，毫無標準，道德墮落，說得通嗎？能令人信服嗎？外界認定淫審處毫無作用，浪費公帑，連政治花瓶的作用也達不到，不如「摺埋」將錢造福基層，可謂說出大眾心聲。

說穿了，這一切皆源於港府怯洋懼外，才會令淫審處「攞正牌」放生，才會令Google和YouTube名正言順荼毒香港。東方早於2022年4月19日已首次檢舉YouTube渲染色情暴力和侵權，到了昨日已是第8度檢舉，歷時兩年，但YouTube有收斂過嗎？港府有正視過嗎？

每次接獲東方舉報，當局例必跑一次程序，接信、將淫片交淫審處評級、淫審處放生並刊憲、YouTube重複宣淫，變本加厲，沒有任何改變或改善。東方愈是鍥而不捨，YouTube愈是肆無忌憚，港府愈是姑息縱容。香港青少年涉及的性罪行已見逐年上升，港府一味放任自流，是否想香港永續淪落，像淫片那樣，女人個個在街頭露乳露陰、惹人犯罪才安樂？

一個巴掌拍不響。Google和YouTube有恃無恐，挑戰底線，宣淫販賤如入無人之境，評級和法例形同虛設，完全是拜港府明護暗助所賜。除了淫片播之不盡，單是將黑暴港獨歌置頂和拒絕下架，已教人見識其囂張狂妄、港府之軟弱無能。這些年，Google在海外屢涉濫用市場地位、違反競爭、侵犯私隱而被罰款，尤以被歐盟罰得最重，偏偏在香港卻有免死金牌，箇中原因是甚麼，不言自明！