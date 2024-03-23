產評：圓匯弱美元轉強 人幣走貶無奈何

美國聯儲局本月議息會議維持利率不變，雖然點陣圖維持年底前減息3次各四分之一厘的預測，但冷不防瑞士央行率先減息，預示歐洲央行或會比美國更先啟動減息周期，襯托了剛決定維持利率不變的聯儲局立場變得相對鷹派，美匯指數走強重上104樓上，見3個月高位，相對之下非美貨幣集體走貶，日圓如是，在岸及離岸人民幣兌每美元更失守7.2防線，見逾4個月新低，今次國資銀行似乎按兵不動，有心理準備人民幣已再次開啟貶值時點。

雖然美國今年有望啟動減息周期，但市場仍有不少分析預期，美國整體利率仍會維持在相對偏高水平，從而支持美元匯價。美匯指數昨走強，人民幣匯價應聲下挫，國資大行干預顯然留有一手，反映這波貶值潮尚處初期，穩匯暫不急於一時。

一日美國尚未啟動減息周期，在中國維持偏寬的貨幣政策，以支持疲弱的經濟下，美中息差擴闊，加上近日中國人民銀行官員暗示有進一步下調銀行存款準備金率的空間，貨幣寬鬆的預期上升，人民幣承壓並不讓人意外。

再講，日本央行本周議息雖一如預期結束負利率政策，但圓匯不升反跌，減少了美匯指數快速回落的可能性。美元相對復強，導致亞洲貨幣普遍受壓，昨日走貶的不只人民幣，泰銖及韓圜亦承壓。人民幣貶值，本輪有機會考驗7.3水平的承接。匯率受壓，連帶內地A股亦受壓，加深了中國資產估值低迷的困局。雖然理論上匯率貶值有利出口，但難以抵銷內房危機、資本市場與消費信心低迷的衝擊。

內地正努力化解地方債務及房地產債務危機，亦設法以寬鬆貨幣政策支持企業投資與個人消費，以保持內部需求，在短期中美息差問題仍存下，內地官方得釋放匯率貶值壓力，隨着近期整體經濟數據企穩及資金外流速度放慢，加強人行維持人民幣在目標區間內波動的信心，故失控貶值的可能性還是可以排除。

數據顯示，上月人民幣在全球支付佔比為4%，保持全球第四活躍貨幣之席，並已連續第四個月超越日圓。近日人行宣布開放境外版數字人民幣，讓境外人士可以下載數字人民幣境外版應用程式，以使用數字人民幣進行交易支付。隨着人民幣在國際跨境支付的應用日廣，國際化進程持續拓闊深度及寬度，未來在綠色跨投融資、金融產品創新等領域的動作，亦值得期待，短期走貶，改變不了人民幣國際化的大趨勢。

香港的金融中心得分下降，近日更有華資巨企舵手指香港須保住金融中心地位，反映香港國際金融中心地位褪色的狀況令人焦慮。首季僅餘4個交易日，香港新股市場表現再次令人失望，基本上已無懸念，港股市場流動性每況愈下的問題尚未見解決方法，港股的融資功能無法彰顯，香港如何能發揮好作為人民幣業務區域樞紐的角色，不無疑問。港府財金官員別再老是自我感覺良好，得積極主動作為，打好手上這張「人民幣國際化」的王牌，以保金融中心地位，否則蘇州過後，神仙都難救！