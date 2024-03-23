俄羅斯情報機構指出，法國已準備出兵2,000人往烏克蘭參戰。法國否認，相信應是早先的部署，此所以法國總統馬克龍稱不排除出兵烏克蘭。

不過部署之後，可以出兵，亦可以不出兵，法國未必堅持出兵參戰，理由是單只法國出兵，不止2,000人，而是兩萬人，亦未必可扭轉烏克蘭的戰局。而單只法國出兵，已有違北約與歐盟的集體原則，法國出兵，其他各國出還是不出呢？波蘭當然會出兵，因早已在烏克蘭有波蘭軍隊。德國相信會堅持不出兵，因為有違戰後政治原則，國內也當有強大反對力量。羅馬尼亞會出兵，可是規模有限，沒甚作用。西班牙、愛爾蘭必然反對，其餘各國沒有出兵的確實理由與民心意向。結果，馬克龍公開說不排除出兵之後，缺乏反應，法國也諸多藉口來限制出兵的條件。

顯然，馬克龍之說，應屬試探各方反應，也帶有特定政治目的。一是先聲奪人，在烏克蘭戰爭中爭取主動，壓倒美國，不讓美國主導。這有利於在美國把烏克蘭戰爭推卸給歐洲後，法國與歐洲各國可抗拒美國繼續的指揮，從而把戰爭的決定權從美國轉移至歐洲，歐洲不作美國的代理人。二是公開宣告，便是向國際公開歐洲可以出兵參戰的選擇，未必是恐嚇俄羅斯，更多會是讓歐洲各國認真考慮北約正式出兵參戰的利害，好讓它們一起打消北約出兵的念頭。這是以進為退，也是從反面來鼓動各國反對波蘭等熱切參戰的要求和行動。即使法、德與波蘭一起供應武器給烏克蘭，德國堅持不供應遠程導彈，而德法供應的武器也分期分批，遠水救不了近火，美國與烏克蘭空自焦急。拖字訣，此中大有文章。

烏克蘭的反應，是在美國支持下大舉進攻俄羅斯境內，要在法德等歐洲國家猶豫爭論之際施加壓力。可惜出師不利，反倒被俄羅斯痛殲，死傷慘重，弄巧成拙，暴露出烏軍力弱勢危。法德等用歐洲名義接手美國主導烏克蘭戰事後，大可以無法戰勝為理由，逼烏克蘭談判和解、收兵停戰，把美國千方百計設下的陷阱，一下子掩沒，歐洲得脫長期戰爭消耗之苦。

美國分身不暇，力亦有所不逮，還有特朗普當選停戰的可能性，對着歐洲大國這樣的外交表演，也徒呼奈何。美國軍工體制已賺得盆滿缽滿，烏克蘭以外還有多處戰火可售武，亦不會堅持烏克蘭戰爭。形勢可一轉而下。