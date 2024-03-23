美國拿烏克蘭當槍使挑起俄烏之戰目的有三：一是拖垮俄羅斯；二是綁定和進一步控制歐洲；三是取得全球戰略優勢，集中力量打垮中國。

這個計劃野心很大，不自量力，一個目的都達不到。首先，拖不垮俄羅斯就一切免談！而要拖垮俄羅斯，就必須戰場上烏克蘭取勝，就要美國及西方對俄羅斯的全球極限制裁發揮大效果，讓俄羅斯經濟全面崩潰。然而，較量的結果是戰場上烏克蘭大敗，俄羅斯大勝，美西方的制裁也徹底沒戲，俄羅斯經濟不但沒有崩潰，反而比戰前還旺，甚至超過美國和歐洲；俄羅斯愈戰愈強，反制裁取得奇效。

俄烏之戰初始，歐盟、北約積極支持烏克蘭，出錢出力出武器，一些成員比美國還積極，一些成員在「大勢裹挾」下、在美國壓力下，只能「隨大流」，希望戰勝後也能分一杯羹。那時美國通過這場戰爭，有效阻斷了歐盟內部「強烈要求歐洲戰略自主」的訴求，讓他們必須跟着美國跑，然而隨着烏克蘭敗、俄羅斯勝的局勢益加明顯，隨着美國開始「減援」、要當甩手掌櫃，歐盟出現分化，對美國不滿。有的想「就坡下驢」退出援烏，趕快結束戰爭，減少損害；有的不忿俄烏之戰打到這個地步，自己已和莫斯科結下死仇，俄羅斯若勝會給自己造成巨大威脅，山姆大叔撤走會給他們留下一個爛攤子，美國怎麼能說不管就不管？太坑人了吧。這些不甘心被「坑」、害怕被俄羅斯報復的國家，就吵吵嚷嚷地要死拽住美國繼續支持烏克蘭打下去，他們甚至想自己先出兵烏克蘭，再拖美國下水，令情況反轉——美國綁不了歐洲，倒是歐洲要綁美國。

放眼東半球，美國想拖垮俄羅斯、綁定歐洲、集中力量打垮中國的計劃，更是徹底破產。過去兩年多，美國的力量不是強了，而是弱了，剛開始時的趾高氣昂變得焦頭爛額，中國、俄羅斯的力量正在加強，歐盟跟着美國瞎混了一通，也在轉弱、分化而迷失也。