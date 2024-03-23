港府聲稱要推廣盛事經濟，但由球王訪港再到中環紅心裝置，無不又貴又廢，全部都是草草收場。早前再斥資5,000萬元，邀請日本teamLab在金鐘添馬公園設置200個發光蛋，除了被質疑太貴，應收取入場費，更被網民揶揄為「完蛋」、「光蛋」。

一波未平一波又起。東九文化中心推出LED花海，原意是製造「打卡點」帶旺當區人氣，怎料花海日間是白色，晚間是藍色，一片陰森氣氛，被斥大吉利是。網民甚至形容為「奠」堂級設計，讓人以為置身靈堂之內。最近花海被人發現用布覆蓋，民政處表示需調整設計，或延遲開放。

若以為「甩轆嘢」到此為止，那是對港產官僚過譽。在維園開幕不久的「2024香港花卉展」，有花卉以粵劇花旦為造型，鬼斧神工本來令人佩服，惟花旦以青草色為主調，「面青青」頗為嚇人。網民紛紛喊「撞鬼」，諷刺是否為了配合清明節而推出。

一而再，再而三，為何好端端的打卡活動，到頭來總是甩皮甩骨、遭人質疑？何況上述問題主要來自沒有常識，白花、藍花、青面花旦，怎麼看都不可能令人有喜慶聯想。於是乎，有陰謀論者認為，這是政府內部有人刻意搞軟對抗，要令特區政府出醜。

是耶非耶，外界沒有足夠證據證實，但筆者認為，欠缺常識已成現今一代人的最大特色。特別是港產官僚做事不嬲得過且過，老是閉門造車，弄出笑話以至大頭佛已成常態。更須注意的是，究竟港府花費大量公帑搞這些「打卡點」，能帶來甚麼實際收益。早前已有議員直斥，港府未有考慮如何帶旺打卡點的周邊經濟，一旦人去樓空，人人只顧打卡，打完卡就走，商店空蕩蕩，只能嘆句「新娘結婚了，新郎不是我」。