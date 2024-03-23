上任只有一年的越南國家主席武文賞，突然被指違反黨規而匆促落台。由於武文賞一直被視為越共總書記阮富仲的接班人，他的下台除了令外界震驚不已，也有可能影響到中越關係。

越南和中國都是社會主義國家，政治體制高度相似。例如國家主席表面上為國家元首，但並非掌有最高實權；主管共產黨黨務的越共總書記，實際上才是越南的最高領導人。阮富仲自2011年起就擔任越共總書記，早些年更一度兼任國家主席，成為越南最有影響力的政治人物。

阮富仲出生於1944年，童年和少年時期正值越南抗法、抗美戰爭年代，幼年幾經漂泊，這個經歷對他的執政理念有很大影響。近年越南和美國愈走愈近，在政經、國防安全等領域的合作取得顯著進展，但阮富仲對美國的「和平演變」仍保持高度警惕。儘管過去十多年美國表示承認和接受兩國政治制度的差異，河內政府總體上仍沿着既合作又鬥爭的對美方針，小心翼翼地保障越共的執政地位。

相比之下，中國與越南作為共產黨執政的國家，在意識形態上有着高度的一致。在阮富仲眼中，兩國在南海雖然不時出現衝突，也不過是兄弟內部的鬥爭，所以阮富仲任內中越政黨間的高層互動頻繁，最高領導人更實現了3輪互訪。可以說，阮富仲對中越關係的穩定發展發揮關鍵作用。

不過，即將80歲的阮富仲身體狀況堪憂，不時病倒。他早前安排阮春福和武文賞出任國家主席，但兩人都因涉貪辭職。越共將於兩年後選出新的最高領導人班子，這次武文賞去職，讓越共人事布局更加撲朔迷離。若是親美之人跑出，越南的外交政策很可能出現調整，對中越關係帶來一定的影響。