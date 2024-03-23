香港近年屢現學童自殺慘劇，立法會日前辯論有關問題，得到的答案竟是「促請政府增撥資源」，以推出更多措施在中小學及幼稚園推動正向教育，以為這樣就能增加校園幸福感，相信許多家長及納稅人都不敢苟同。

即使面對嚴重財赤，政府被迫透過大幅舉債、加稅加費、暫停請人、削減各個部門及資助機構開支，以至推遲部分基建工程來「填氹」，但是2024/25年度的教育開支預算仍高達1,157億元，比本年度還增加了2%，與九七回歸時比較更激增1.5倍，成為最大的單一政策開支。而且當中大部分為經常性開支，即是要每年每月每日不停支付，主要用作資助本地的大中小學，為一眾教職員支薪。

令納稅人深感矛盾的是，受到港人「少子化」及早前的移民潮影響，香港適齡學生數目近年不斷插水，何以教育開支仍會不減反增呢？主因是一些既得利益者，包括教師、校長、學校及相關辦學團體，將自己教而不善，學生成績差、品行劣兼情緒壞的責任，統統歸咎於資源及人手不足，不但拒絕因應學生減少而殺校減師，還反過來要求政府繼續增撥資源，挾持學生福祉以自保。

香港的教育問題不在於人手或資源不夠，而是因為廢人太多及資源不得以善用。例如，一些因為辦學不善而導致收生不足的學校，每級只開得一班，每班只有十多名學生，連踢足球都不夠人腳，何來群體生活和快樂校園呢？此外，人手過剩的教師為了證明自己的存在價值，不斷加派功課和狂搞活動，將學生及其家長弄得死去活來。而為免得罪「米飯班主」，即使學生頑劣犯錯，不少教師亦不敢嚴責處罰及指正其錯處，自然導致學生不懂得面對失敗和逆境，容易自尋短見。