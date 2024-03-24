娛圈單打：無緣無故借三億　無欲無求搵鬼信

原本人見人愛的日本乒乓名將福原愛，自驚爆婚內出軌後人氣急跌，同台灣老公江宏傑離婚搞到不歡而散，仲要私下帶走細仔玩失蹤，違反日本法院判決，重創自己形象。江宏傑不惜追到日本聲淚俱下尋子，最終以福原愛跪低交還細仔兼道歉告終。

不過女人變起上嚟，離奇事情點止咁少。福原愛形象重創，工作大減，但富泰生活依舊不變，不時飛去新加坡歎世界，又同新歡在豪宅同居，錢從何來？原來小愛冧人有一手，獲得一名中國富豪垂青，大手筆免息貸款3億日圓予小愛過闊太生活，認真唔嘢小！日媒仲將借據曝光，真係冇屈佢㗎！

喂，大嗱嗱3億，點解要免息借畀你先？有指中國富豪和小愛同齡，喺日本經營旅行社和餐廳，二人經友人介紹認識。有傳富豪對小愛情有獨鍾，曾經幫助小愛在內地社交網做直播帶貨，關照有加，只係銷情麻麻。

雖然話人夾人緣，但真金白銀提供金錢援助，真係會無欲無求咩？講都冇人信啦。小愛話晒有名氣，模樣又可愛，加上識講普通話，在內地一向受歡迎。要不是私生活混亂，拋夫棄女「拐子」，形象受損，要繼續喺中日台三地搵真銀，借火都冇咁易。

今次3億日圓借據曝光，對小愛形象點都造成傷害，人家無端白事借錢畀你豪飲豪食，外界只會進一步認定小愛貪慕虛榮。再講吖，就算免息，借錢始終要還，一旦小愛商業價值消失殆盡，點還呀？唔通錢債肉償咩。唉，好哋哋有台灣媳婦唔做，有幸福家庭不要，不安於室，不守婦道，未免太過唔識諗了。