莫斯科遠郊城市的音樂廳遭受恐怖主義攻擊，死傷過百，伊斯蘭國組織承認責任。美國公開表示事件不關烏克蘭事，並確認是伊斯蘭國所為。但西方媒體報道，美國曾警告俄羅斯有關攻擊。顯然美國是事前知情，且伊斯蘭國長期受美國扶植，它的殘餘部隊從敍利亞轉移至阿富汗和巴基斯坦，有賴美國協助，也是作為美軍從阿富汗撤退後繼續在中亞活動的支持點。甚至大有可能是在烏克蘭戰爭失利時，烏克蘭襲擊俄境和空中偷襲莫斯科均不成功之後，美國以伊斯蘭國的恐怖主義破壞來打擊俄羅斯士氣，刺激烏克蘭正在衰敗的軍隊士氣和政治信心。

從這幾十年美國在國際上的所作所為，為達手段無所不用其極，早已不顧公義道德、法律，正如不少國際評論所指，美國早已進入國家恐怖主義的階段。以色列最近所為，亦從側面暴露出美國所支持的政治軍事行動，是比極端宗教組織的恐怖主義活動更為殘酷、惡毒。

伊斯蘭國、塔利班及不少宗教和民族主義極端組織，都是美國建立和扶植起來，都是為了美國霸權主義侵佔別國的目的。它們不少在後來壯大之後，轉過來背叛美國，甚至與美國為敵。一是因了解美國的政治目的，不願附從。二是美國的霸權主義與這些組織的宗教和民族主義目標牴觸，是它們達成目標的最大障礙，因而轉友為敵。

在這個過程裏，美國助長了恐怖主義，發展了眾多不人道的恐怖主義手段，把原來戰爭的戰場規律改變，戰爭再不是專業軍隊的對壘，再不能用國際協定的戰爭規範。殺戮變成毫無差別，不用理由，總之為達到目的，不擇手段。美國扶助的極端主義組織這樣做，美國軍方也從中學習，採納他們的恐怖主義手段，用於戰場內外，戰爭變成立體戰爭、混合戰爭、不對稱戰爭。美國為首，明的暗的採取各種國際法禁制的戰爭暴行。最近揭露以色列在巴勒斯坦特別是加薩的種種惡行，實際上反映了美國在二次大戰後愈來愈失控的政治和軍事暴力。以色列種族主義所作所為，與美國霸權主義行為互為因果，互相學習援引，二者分別不大。

烏克蘭戰爭、以巴之戰等，已經顯示出霸權主義、種族主義主宰的戰爭再不講人道，而是無差別的殺戮，對付俄羅斯和巴勒斯坦是這樣，將來對付中國又豈會仁慈呢？