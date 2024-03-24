聯合國安理會表決美國提出的加薩停火決議草案。美國聲稱，停火有迫切性，呼籲以色列及哈馬斯立即持續停火約6星期，但被中國和俄羅斯反對，草案未獲通過。中方指，草案沒有明確無誤地表明反對以色列進攻加薩南部拉法的計劃，無異於為繼續殺戮開綠燈，因而投下反對票。

舉凡中俄提出的停火草案，美國均會反對；而美國提出的，皆獲同等對待，國際社會對此已是見怪不怪。老實說，聯合國就像冇牙老虎，維護全球和平的作用日漸式微，反而淪為大國博弈的競技場。加薩一役，令這個態勢更加明顯，這數月以來，美國均反對任何停火協議，今次惺惺作態提出停火6星期，根本無助解決問題，只是作個狀而已。

美國國務卿布林肯第6次到中東斡旋，最後一站是以色列，仍在強調美國支持以色列擊敗哈馬斯的目標，只是認為對拉法發動地面攻勢並非達成目標的方法。內塔尼亞胡則表明，以軍攻入拉法是殲滅哈馬斯的唯一方法，希望得到美國支持，但有需要的話，以色列會單獨行動。內氏言下之意是甚麼，布林肯當然明白。

以色列內塔尼亞胡政府已然失控，不清空和佔領整個加薩不罷休，甚至連停火6星期也予以拒絕，當然不可能停止攻擊拉法。很明顯，美國會繼續軍援金援以色列，而以色列則不會聽美國支笛。一方面，巴勒斯坦人被以色列滅族式大屠殺，國際不滿情緒飆升；另一方面，美國是全球霸主，即使幹得多麼橫蠻，它知道沒有任何力量能奈其何，中俄也無力制止。美國政商界已被猶太人騎劫，華盛頓只能繼續盲撐以色列，除非以國內部力量足以推翻內塔尼亞胡，否則天王老子都無能為力，加薩只能被殺至最後一人也不剩。