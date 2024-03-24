世界上的街道不勝其數，但在小小的香港就有一處地方，被英國雜誌《Time Out》看中，評選為全球第二型格街道，排名僅次於澳洲墨爾本的高街（High Street）。香港特區政府本來十分幸運，往往不必主動去捉，便已有鹿在手，只是主事者不懂珍惜，更不懂得如何去脫角。

全世界旅遊業的風氣正在改變，愈來愈多人喜歡深度遊，特區政府再大事鋪張，月月去搞煙火表演試圖推動旅遊，反倒未必有太大作用。實際上，在荷李活道以外，香港具特色的街道還有很多，例如九龍區的廟街、砵蘭街以至女人街。這些街道之所以有特色，皆因有文化沉澱與歲月痕迹，但亦正因為太有歲月痕迹，很多地方都已老舊破損。在澳門以至很多內地城市，政府會主動出資，替這些街道粉飾外牆或者修葺部分樓房。不像香港，主政者只是聽之任之，好像甚麼責任也不必擔負。

除卻特色街道之外，香港尚有很多民俗文化的瑰寶，亦可以吸引大量遊客。隨手數來，就有長洲飄色、大坑舞火龍以至鵝頸橋打小人等等，只要作適當包裝，亦能發展成優質的旅遊產業。譬如長洲飄色，在整個神州大地，同類的表演便不多見，政府大可以跟長洲人商議，飄色表演由每年一次，改為每季一次，但為免太多遊客打擾島上居民生活，每年的其中3次表演可以改在市區舉行，由政府出資贊助，就連具長洲特色的大包，也可以一併到市區去賣。這類活動對內地遊客有吸引力，不少海外遊客就更會趨之若鶩。

如今的「內捲」潮正橫掃中國，內地每一個重點城市都不是省油的燈，正施展渾身解數去搶奪遊客。港府如再不力爭上游，最終只會淪為被宰的對象。