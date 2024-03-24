有一種說法是，美國擅長謀殺它的競爭對手，例如當德國經濟要追上美國時，美國就用種種辦法扼殺德國的發展，讓它棄械投降，乖乖當個小弟。而當日本即將凌駕於美國時，美國也動用力量強迫日本接受，使得日本泡沫經濟到現在都難以復甦。

當面對中國時，由於中國並不是美國的小弟，所以美國採取另一種策略，那就是想辦法說服中國自盡。它一方面採取各種各樣的制裁，全力抑制中國的發展，另一方面也不斷勸誘中國完全按照西方，其實就是美國所制訂的遊戲規則發展。只要中國真的被迫接受了美國的玩法，那麼就無異於自盡，從此就會被美國予取予求，永沒翻身機會。

但中國既然明知道跟着美國走是死路一條，自然不會上當，也因為長期被封鎖制裁，讓中國成為世界上幾乎獨一無二、甚麼都擁有自己完整體系的國家。俗話說「想喝牛奶不必自己養牛」，可中國不但自己養牛，連殺菌製乳、包裝運送統統自己來，理由無他，為的就是不在危急時刻被人卡住脖子罷了。現在美國挾着自己在高科技產業的技術優勢，以及西方盟主的地位，切斷對中國的高科技輸出，表面上是要壓制中國發展，迫使大陸屈服。但從另一個角度看來，卻是驅策大陸再度從頭研發，強迫大陸投注大量資源在高科技產業，為了自己的生存奮力掙扎成長。

美國進行的是一場冒險的賭博，如果中國拚盡全力仍舊無法追趕上與美國的世代差距，那麼未來50年、甚至100年，美國仍將執全球牛耳，無人可以挑戰它的地位。但如果中國真的建構起自己由頭到尾的一整套高科技產業體系，那麼美國就會喪失最後的優勢，失去霸主的榮銜。是被說服自盡還是強迫成長，就看大陸自己如何奮起。