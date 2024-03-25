莫斯科音樂廳恐怖襲擊死亡人數逾百，是俄羅斯近20年來遇上最大的一次恐怖襲擊。現時11名疑犯及相關人士已被捕獲，他們部分是在逃往烏克蘭邊境時被截獲。據說烏克蘭在邊境安排「窗口」讓疑犯逃入烏克蘭。很明顯，烏克蘭有關當局或烏克蘭背後的北約與襲擊有一定的關連。

事發後，伊斯蘭國承認責任，美國也強調伊斯蘭國是唯一組織者，烏克蘭不涉及其中，也便明顯地表現出美國此地無銀三百両的心理。若是伊斯蘭國發動，疑犯應是教徒，以聖戰形式殉道，不會一早安排逃走。普京在事後的全國電視講話中全不提伊斯蘭國，俄羅斯的情報並沒有伊斯蘭國的因素，反而俄方及國際都指出美國在事前有襲擊的訊息。俄方指摘美國不事前提供恐怖主義的有關情報，僅只通告美國公民避開音樂會一類的公共場所與活動。烏克蘭和美國應該對襲擊脫不掉關係與責任。俄羅斯續後的調查應可發掘出更多的詳情和關連來。其實美國為首的北約有甚麼暴行不會進行？

無論美國及烏克蘭如何利用媒體把責任轉嫁給伊斯蘭國，俄羅斯是不會為所欺騙，反應也必然雷厲風行，烏克蘭戰爭便難免升級。其實，這也是美國、北約與烏克蘭的願望。戰場失利，便用大軍入侵俄境與空襲俄境城市和莫斯科來企圖扭轉局面，也向國際交代烏克蘭還有一戰之力，誘使西方民眾支持美國及歐盟對烏國的大量經援，把戰爭拖延下去。俄羅斯受襲之後必然強力反制。現在俄方僅說在戰場上報復，在烏克蘭出擊之勢必定加強。早前已把對烏的「特別軍事行動」改稱戰爭，俄羅斯已逐漸放棄對烏戰的自我約制，不再考慮戰後重建和戰後政治安排，開始放手進行全面的戰爭，把烏克蘭政權與北約打敗。

今次音樂會受襲，死傷纍纍，普京及俄羅斯更會上下一心地要從戰場上討回公道。美國軍供烏克蘭不足，國會阻撓，歐盟的援助也要今年7月才可運送往烏克蘭。今後幾個月相信是俄羅斯猛烈攻擊烏克蘭的時間，不僅是在東部戰場上的攻防，更會是對基輔等城的連番轟炸。其中大有可能也用斬首行動殺害烏克蘭的高層，以替音樂會上百多名死者報仇。

烏克蘭正希望戰爭升級，北約直接出兵，如願以償的結果或許便是更猛烈的戰爭把烏克蘭毀滅。大戰更會外溢。