中國外長王毅，記者會上毫不含糊表示了中國反對美國霸權主義：一是不能再允許個別或少數國家壟斷世界主要事務；二是不能再允許從實力角度出發，將世界各國分成三六九等；三是不能再允許拳頭理論，誰的拳頭大就聽誰的；四是更不能允許有的國家在餐桌上、有的國家永遠在菜單上。

這四個不允許，在美國霸權體系中，是環環相扣、共同發惡發力的。二戰後，美國主導建立了所謂新的國際秩序和規則，壟斷了世界主要事務。符合美國利益的放行，不符合美國利益的，或阻止或打壓；今天符合美國利益了，今天放行，明天不符合了，就叫停，美國可以為所欲為。

美國的這種霸道行徑和邏輯，是建築在它的所謂「實力地位」基礎上的，並以此把世界各國分成三六九等，把國家平等的國際關係準則踩在腳下，肆意踐踏。由此延伸出了美國揮舞多年的「拳頭理論」——誰的拳頭大就聽誰的，不聽就打。美國有了「壟斷世界」，有了各國分成三六九等，有了拳頭大稱王，就很自然的有了它在餐桌上，別的國家在菜單上，由其宰割。

中國的發展和崛起，令美國的上述「體系」、「環節」、「秩序規則」面臨崩塌。全球多數國家早已對美國壟斷世界主要事務強烈不滿，早已對從實力角度把各國分成三六九等強烈不滿，早已對美國揮舞拳頭、逼人聽命強烈不滿，早已對美國把別的國家當成菜單任點、任食強烈不滿。在百年大變局之下，在中國、俄羅斯、金磚國家快速發展走強之下，美國安享多年、吃得興高采烈、滿嘴流油的餐桌就要被掀翻。

美國感到了時代巨變的威脅，感到中國和新興國家走強的威脅，它要「槍打出頭」的，它認定了中國和俄羅斯是最大和主要的對手。已對俄羅斯發動了代理人戰爭和極限制裁，也對中國發動了政治、經濟、科技、金融、軍事等全方位「國運之戰」。如此惡鬥下去，戰爭不可避免。