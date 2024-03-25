俄羅斯在總統普京強勢連任不久，即發生近年最嚴重的恐怖襲擊。莫斯科西北市郊的克羅庫斯城音樂廳大樓，在一場音樂會開始前，遭多名槍手闖入亂槍掃射，並投擲燃燒彈燒毀建築物，近300人死傷，震驚國際。回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）其後承認責任。

在公眾的認知裏，伊斯蘭國應該只是跟美國等西方國家過不去，難以想像它會以俄羅斯為恐襲目標。其實伊斯蘭國跟美國過不去只是表面。2011年爆發敍利亞內戰，美國一直想藉機消滅俄羅斯在中東的影響力，而敍利亞阿薩德政府向來親俄，美國遂使出一貫手段，透過支援扶植反政府力量打擊親俄政權。伊斯蘭國也在這段時期不斷壯大，俄羅斯2015年介入敍國內戰，摧毀了包括伊斯蘭國在內的軍事力量，3,000多名伊斯蘭國成員，據指在短短一個月內被俄軍趕出敍利亞，雙方因而結下仇怨。

不過，說到伊斯蘭國因此便要對莫斯科下重手，似乎仍是有點說不通，雙方「血海深仇」也不似大到這個程度。反而美國政府忙不迭跳出來「贈興」，表示本月初已警告克里姆林宮，極端分子可能針對莫斯科大型活動發動攻擊，但普京毫不領情，反斥美國危言聳聽，意在破壞俄國穩定。

說到底，美國向來有扶植中東恐怖組織打擊政敵的慣例，策動911的拉登也是美國出錢「湊大」。為了打擊親俄的阿薩德，伊斯蘭國想必也在美國扶植之列。如今普京強勢連任，俄烏戰爭顯然未能把這個美國敵人拖垮，伊斯蘭國襲擊莫斯科、重創普京民望，肯定最為美國所樂見。另一邊廂，莫斯科保安粗疏，在烏克蘭不斷透過無人機零星突襲得手，已可見一斑。今次恐襲，更證紅場四面透風，普京聲望勢必受損。