溫度便是溫度，過去人們很少區分開，甚麼是實際溫度，甚麼是體感溫度，但近年不同，專家們經常強調，氣象台公布的氣溫，跟人體感覺未必一樣。譬如公布的是攝氏10度，你的體感可能只有8度，兩者之間就有明顯落差。氣溫如是，其實經濟情況亦是如此。

近期中國的經濟數字大多讓人鼓舞，去年國民生產總值（GDP）的升幅達5.2%，超過大部分國際經濟組織的預期。今年1至2月，全國出口比去年同期增加7.1%，遠勝外界所料，貿易順差更創出歷史上的新高點，達到近1,252億美元。中國「實際經濟」的成績表，看來忒是亮麗，但老百姓的「體感經濟」是如何，跟官方分布的情況有否分別，政府部門亦須小心體察。

筆者近期在內地走動，乘坐過不止一次長途網約車，有機會跟司機作深談，據他們描述，如今的日子不大好過，跟新冠疫情爆發前比較，收入明顯減少了。所謂「英雄莫問出處」，有部分跟我聊天的司機，原本是高級管理人員，皆因公司結業，才被迫要靠駕車餬口。

中國公布的經濟數據並非不可靠，部分評論者說，「騰籠換鳥」的政策初見成效，亦非作偽。內地的電動車、車用電池、太陽能光伏業發展神速，確實為國家經濟提供了大量貢獻。只是上述幾大產業大多是由巨頭壟斷，若從「體感經濟」上作衡量，未必能惠及太多中小微企業，若然情況持續，就只會讓富者愈富、貧者愈貧，不利於國家的長遠發展。

中國「家大業大」，問題千頭萬緒，要想讓全國上下都能均衡發展，共同享受到經濟成長的甜美果實，中央以至地方的財經官員，看來還須多下工夫。