政府原本計劃在4月份實施垃圾收費，惟細節模糊不清，引起社會強烈反彈，最後被迫押後至8月執行。這起風波雖然暫告一段落，某程度上也反映出某些官員患上了「知識的詛咒」。

所謂「知識的詛咒」，是指我們經常以為自己知道的事情別人也會知道，無法站在缺乏相關知識的人的立場思考事情，結果很容易判斷錯誤。以我在大專院校教書為例，我有時認為教授的內容淺易，學生一定明白。豈料講了很多遍他們還是無法理解；我向學生布置功課時認為題目很簡單，但大部分人最後交的功課都不理想。我只從自己的角度和水平看待學生，就是犯上「知識的詛咒」毛病。

許多人直覺上認為香港作為國際大都市，公民素質一定很高，卻忽略了兩個數字。一是香港長者眾多。全港65歲或以上人口在2022年多達152萬，佔整體人口的20.9%，即每5個港人便有一名長者；二是不少香港人的教育水平偏低，就讀小學或以下程度的15歲及以上的人口有近兩成。

這兩大群體並非完全獨立和相互排斥，有時會混在一起，從總體來看似乎是少數，但在數量上卻是不可忽略的一群。然而，政府在推行政策如垃圾收費計劃時，經常陷入「知識的詛咒」，沒有考慮到兩個群體對資訊的接收能力不強，需要更多時間適應。如果倉促推出政策，就會引起大家不滿。

要打破「知識的詛咒」，一定要多從他人的角度思考。尤其是官員太過熟悉自己負責的領域，擁有比一般人更多的知識，一不小心就很容易離地。當局下月在14個處所實行垃圾收費「先行先試」，是走出「知識的詛咒」的第一步，但更重要的是要多從大眾的角度出發，向市民清楚解釋計劃的細節。