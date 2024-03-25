俄羅斯總統普京上周日高票勝出選舉，連任延續執政至2030年不足一周後，首都莫斯科西北市郊克拉斯諾戈爾斯克市克羅庫斯城音樂廳大樓，上周五晚遭遇該國近20年來最嚴重恐襲。多名槍手喺音樂會開始前闖入亂槍掃射，投擲燃燒彈放火燒樓，導致百多人死亡，逾150人受傷。

在歲月靜好嘅太平盛世，普京政權只要俄羅斯人「默許」便能輕鬆執政，民間甚且高歌「要嫁就嫁給普京這樣的男人」；然而，如今俄烏戰事持續，普京首要任務係凝聚共識、鞏固國民對戰爭嘅支持。

俄羅斯政府要借戰爭之名打擊異見，然而，今趟大選依然發生多宗破壞選票事件，海外亦有數以千計俄羅斯人喺投票日示威，在在顯示俄羅斯喺一定程度上，有反普京及反戰聲音。今次嘅恐怖襲擊，無疑有剃普京眼眉嘅成分。普京形容這是針對俄羅斯嘅攻擊，揚言涉案人士要付出代價；回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）承認責任。俄羅斯與烏克蘭近日加強攻勢，俄軍連續3日大規模空襲烏克蘭，烏克蘭空軍表示，俄羅斯上周六凌晨從庫爾斯克州及克里米亞半島，出動34架自殺式無人機施襲；烏克蘭亦疑似再度向俄羅斯境內石油設施發動攻擊，俄羅斯煉油廠據悉月內兩度起火。

俄烏兩國互有攻擊，美國駐俄羅斯大使館本月7日曾發出安全警示，美方正在監視極端分子即將計劃針對莫斯科大型集會，包括音樂會嘅報告，攻擊可能48小時內發生。俄羅斯情報部門人士證實，收到美方提供可能發生恐襲嘅情報，但指內容籠統，冇任何細節。若然，反映俄羅斯確實存有安全隱憂，皆因去年5月初莫斯科上空便經常出現無人機！