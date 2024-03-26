世界視線：歐盟接手烏戰　重建軍事經濟

美國在烏克蘭戰爭沒法取勝，加薩危機更使美國為救以色列而無力兼顧烏克蘭。歐盟接手的結果，不是只扮演美國指揮下的軍事角色──歐盟出錢出力替美國打勝烏克蘭戰爭，而是借機脫離美國的操控，建立起歐洲自主的軍事力量和軍事體系，按歐洲的利益來對抗俄羅斯。

在冷戰以來，歐洲各國一直是去軍事化。美國的駐軍，眾多的軍事基地替代了歐洲本身的力量來對抗蘇聯。好處是歐洲因而得以經濟重建和發展，並借蘇聯瓦解而東擴，吞併東歐、前蘇聯和前南斯拉夫的國家，但代價是軍事政治都由美國主導，北約不過是美國在歐洲的代理人。美國要對誰施壓，乃至攻擊，歐盟都只有跟從。在瓦解南斯拉夫的巴爾幹戰爭，北非的阿拉伯之春，歐盟各國都只依從美國的命令行事。到敍利亞內戰，德國首次抗命不參加。但烏克蘭戰爭，從2014年的布局開始，歐盟都沒法不遵命，差別只是歐盟中大國如法德的參與度不及波蘭等，戰爭仍然是美國指揮，歐盟只依指示提供援助。

不過兩年下來，美國未能在戰場取勝，反而曠日持久，開始呈現力有不逮的疲態。歐盟便被推上前線，負責對烏克蘭的經援軍援。美國似抽身來應付中東危機和國內的反烏戰支出的政治壓力。在這個轉捩點，歐盟會簡單地作為美國忠誠的代理人，抑或趁機爭取更大的獨立？歐盟未必可以擺脫，但至少減低美國的軍事控制。法國總統馬克龍說不排除法國出兵參戰，成為轉變的關鍵。背後是：一在美國力挺之下，烏軍在戰場出現敗勢。二是英法全力助烏軍襲擊俄羅斯黑海艦隊，打破俄在黑海對烏的封鎖，增加了歐盟扭轉戰局的信心。不過，烏克蘭戰爭若沒有美國財力軍力投入，單以歐盟現時力量未必可與俄羅斯相抗。

這幾天歐盟開會，歐盟主席呼籲要建立戰爭經濟體制，以應對俄羅斯的軍力，並提出各國出錢向歐盟以外國家購買武器支持烏克蘭。今年各國要把國防支出達到GDP的2%，把國防支出提升至從來未有的水平。歐盟內部便開始有對這樣全面戰爭化的政策質疑。但從側面卻可看到，歐盟是認真地朝軍事化轉向。

烏克蘭戰爭和俄羅斯都是歐盟軍事化的理由。可是，捨和平合作而進行長期軍事對抗的部署，這會否是另一次歐洲大戰的開始呢？

研究所所長 陳文鴻