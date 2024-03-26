產評：全球車戰非等閒　工業革命華領先

中國在新能源汽車的發展如日方中，即使美國不斷加強打壓力度，亦無法阻礙中國汽車業升級改造，行銷海外的大趨勢。別以為這場全球汽車戰僅是傳統與新能源汽車之爭，更深層次是關係到全球智能化發展，是新世紀工業革命的一個重要組成部分。中國既有完善的產業鏈，亦擁有龐大的汽車消費市場，領先之勢自然得來不易。歐美與日本等即使要聯手攔截，亦難以在短期內趕上，一場激鬥在所難免。

基本上，在全球汽車工業，電動車逐漸成為發展主流的趨勢已確立，在這方面，中國花近20年規劃和推動產業向電動化升級轉型，終見成效。中國汽車業非但領先全球同業量產電動車，亦透過政策來推動汽車消費市場向電動車轉型。最新數據顯示，國產品牌乘用車銷量市佔率近六成，電動車在內的新能源汽車市佔率逾三成，外資車廠或要關門敗走，或要調整產銷策略應付挑戰。

值得留意，中國推動汽車業改革，着眼點不僅在於推廣新能源汽車應用，而是建立大智能網聯新能源汽車產業，既推動汽車業發展，也推動電子產品等大宗消費；憑着全產業鏈的優勢，將中國電動車行銷海外，支持出口，賺取外匯；更要在未來新時代中，智能化生活的技術標準爭取主導地位。

如今西方政界才醒覺要急起直追，但既缺乏中國的勞工和成本優勢，亦沒有掌握到電池技術和關鍵原材料的優勢，無論是造車時間、成本、特高壓與太陽能發電網、充電樁與換電站等基礎建設等配套上，都無法在短期內大幅量產硬撼中國，這是各大海外傳統車廠最頭痛的問題。

是故，無論是美國總統拜登、抑或總統候選人特朗普，都高調以國家安全等種種理由打壓進口中國車，或計劃徵重關稅，又擬禁使用中國汽車零件，反正就是龍門任搬，大打汽車貿易戰；另歐洲亦已宣布對中國進口純電動車的反補貼調查。問題是，歐洲拿出巨額財政資金補貼新能源製造，可如今歐洲多國的補貼政策已紛「退坡」，證明沒有完善產業規劃下，單靠補貼非長久之策。美國要推動電動車產業發展，但蘋果公司（Apple Inc.）花費一百億美元來發展的新能源汽車分部竟然叫停，在在反映這並不是花錢就能解決到的問題。

回顧半個世紀前，日本汽車以省油功能來搶攻美國市場，結果引爆美日汽車貿易戰，最終日本車企要在美國設廠，出口往美國汽車量大減。如今美國要以此舊招對付中國。問題是現今電動車不但是普通的商品，而是智能化的縮影。各經濟體（尤其是東盟諸國）要加快自身的新經濟發展，推動數碼化、智能化，建設物聯網、智慧城市、智能運輸等，中國正好能提供綜合解決方案，智能汽車僅為其中一環。

可見這場全球車戰，美國難以用正在褪色的霸權來擊退對手，皆因戰線延伸到通訊、人工智能等技術領域，既廣且長。既無法壓下中國，也無法與中國完全脫鈎，如何妥善處理好與中國的經貿關係，當是歐美須深思的問題。