為了振興旅遊業，港府挖空心思，包括提出要在各區設置富有特色的「打卡」地標，於是乎，有了東九文化中心「奠」堂級LED花海的笑話。慘遭輿論批評後，民政處總算從善如流，調整了花海顏色，不再一片白一片藍這麼大吉利是。

打造一個LED花海，盛惠50萬元，對比耗費5,000萬元，邀請日本teamLab在金鐘添馬公園設置200個發光蛋，前者只是小數目，但這裏幾十萬，那裏幾千萬，在庫房乾塘之際，實在不能不說是一大負擔。香港實際收益究竟有多少，港府對此語焉不詳，自己心裏沒底，自然難有好成果。其實，打卡點是否需要刻意製造，委實令人疑問。花費數十萬以至數千萬元，弄一些人工塑膠道具出來拍照，是否就能推動香港旅遊業，為業界帶來好處？

講到打卡熱點，近年鰂魚涌海山樓可說是旅客必到之處，由日韓明星到荷里活明星都必定到此一遊。這群被形容為「怪獸大廈」的舊樓群，說實在其醜無比，但因為荷里活電影《變形金剛：殲滅世紀》和《攻殼機動隊》在此取景，蜚聲國際。

海山樓從來不入港官法眼，不見官方有重點推介，更無着力發展周邊經濟或設計一條龍旅遊路線。海山樓之所以成為海外旅客眼中的寶，電影取景是主因，而另一原因，是它的舊和醜，跟現代建築物格格不入，新舊共冶一爐，貧富對比鮮明，在外國鮮見。

香港進入老化年代，舊樓與日俱增，往往帶來安全隱患，前陣子便頻頻發生石屎倒塌傷人意外。但港府若肯做好安全措施和修繕工作，這些舊樓反而能成為香港特色，成為旅客打卡熱點，製造經濟效益。總比斥巨資大搞人工塑膠打卡點，最終弄出一堆笑話強吧。