上回分析過，沙田T4主幹路工程造價預算，由2006年的約11億元大幅飆升至今天的71.6億元，主因是政府為了滿足當區居民的私利和當年沙田區議會的政治訴求，而大幅改動了道路的走線和設計，同時增添了大量與T4路原意無關的地區設施。在政府面對嚴重財赤之下，自然引起沙田區以外的市民和部分立法會議員不滿。

除了造價高昂，也有部分議員質疑T4路用作疏導馬鞍山出市區交通，以及避免因有關車輛駛入沙田市中心而塞上加塞的效用。尤其政府在去年施政報告提出，為配合北部都會區的發展，將興建直接駁通北區、大埔，與荃灣和西九龍的沙田繞道，應能疏導現時大埔公路沙田段的部分車流。有議員因而認為當局應擱置整條沙田T4路，改為加速興建沙田繞道。

然而，即使一帆風順，沙田繞道預計最快也要等到15年後才落成。如政府期間未能成功滅赤，造價估計達數百億元的沙田繞道更隨時胎死腹中。若期內沒有T4路作分流，沙田市中心及人口仍在增加的馬鞍山將會被塞爆，繼而影響未來北都的居民出行。

對於有部分議員建議，剔走部分以至全部用作「賄賂」當區居民的改動及附加設施，用回2006年的原設計興建T4路。有關做法可減到部分開支，但重新刊憲、諮詢、審批及招標程序，可能又要虛耗三五七年，等同將工程推倒重來。而且難保到時建築成本不會大幅漲價，令納稅人得不償失。

無論最後撥款通過與否，政府及整個社會都必須從中吸取教訓，包括要杜絕官員議而不決，決而不行，因遇難避事而慷納稅人之慨的處事作風，避免為滿足小眾私利而犧牲整體社會利益，徹底摒除「會吵的小孩有糖吃」的劣質政治和議會文化。