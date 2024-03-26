香港有病兼撞邪天知否？老朽日日關心本報要聞，卻發現太多不可思議嘅事接二連三發生！其中一項就係香港嘅虐兒案特別多！呢，九龍城發生狠母虐女案，一名4歲女童日前早上喺住所洗澡時突然暈倒，其8歲兄長及後發現阿妹昏臥浴缸，慌忙通知母親求救，惟女童嘅情況未許樂觀，送院經治理後性命垂危。據了解，醫護人員為女童治療時，發現其身上多達11處瘀傷，懷疑佢曾受虐。執法人員聞訊展開調查，隨即以涉嫌虐兒拘捕女童母親，事件成因有待進一步了解。

各位，不久前屯門才揭發只有9個月大的女嬰小雪兒，今年初懷疑遭社區女保母虐待。母親發現佢昏迷後帶她到醫院求診，發現其腦部有血塊，且左眼腫脹，疑曾遭不恰當對待。小雪兒嘅父母曾向本報表示，女嬰雖已甦醒，醫生卻指女嬰現時情況並不樂觀，腦部傷勢影響了女嬰的眼部，眼內有出血情況，而且範圍嚴重，女嬰眼部只能吸收光和影，假如情況繼續惡化，將會連光及影也失去，恐永久傷殘及失明。這宗案件發生在今年1月底，小雪兒懷疑遭到初次照顧嬰孩的33歲女保母虐待，父母發現她一度無意識躺在嬰兒車內，其後送往屯門醫院救治，醫生發現女嬰大腦有血塊，左眼腫脹，需在屯門醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。

最新消息指小雪兒目前情況稍好轉及已清醒，佢即將再度接受開刀。據悉院方已安排4月份為小雪兒作磁力共振檢查，如情況允許將安排小雪兒進行重置頭顱骨手術。各位，自「童樂居」虐兒案後，香港嘅虐兒案依然未有稍斂，且虐兒手法更加殘忍，根本不是一個「人」應有的行為！你話香港唔係有病兼撞邪，真係冇人信囉！