適逢美國大選年，白宮的反華臆想症老毛病又變本加厲了。從TikTok到中國新能源汽車再到起重機，都被視為「間諜工具」。不合邏輯的反華臆想，散布新威脅論，暴露美國的焦慮和怯懦，正在拉低美國全球形象。

TikTok在美國擁有用戶1.7億，數十萬人用TikTok謀生。自詡是自由大國的美國封殺TikTok，是公然剝奪美國人使用TikTok的自由，更是砸爛多少美國人的飯碗。以國家安全和侵犯美國人隱私的名義封禁TikTok，美政客的行為不僅極端矛盾，更是連美國人民都不能接受，紛紛上街反對。

近日，白宮指示美國商務部對中國製造的電動汽車進行所謂的國家安全風險調查。美官員將汽車比作「裝了輪子的智慧手機」，又話若不對來自「對手國家」的互聯汽車加以限制，美國將面臨更多間諜活動風險。欲加之罪，總有說詞，拜登公開指摘中國電動汽車與手機、導航系統、關鍵基礎設施及製造它們的公司相連，認為此類車輛可收集有關他們公民和基礎設施的敏感資料，並發送回中國。然而所謂「安全威脅」，只不過是一種說詞和藉口，中國電動汽車在全球佔據主導地位，讓老牌的歐美日等汽車強國們感到威脅，緊張不安，這才是本質。

值得一提的是，拜登和他可能的共和黨對手、前總統特朗普正為11月總統選舉做準備。早前美國汽車工人聯合會正式支持拜登的連任競選，可見拜登取得了一次重大政治勝利。難怪特朗普在競選過程中一直抨擊拜登的電動汽車政策只為討好汽車工人。

美國近年不斷泛化國家安全概念、濫用國家權力，打壓非美國企業，最近又盯上中國製造的港口起重機。上月拜登簽署一項行政命令，加強美港口網絡安全，並在未來5年投資逾200億美元改善港口基礎設施，包括在美國本土生產起重機，以取代中國製。中國駐美大使館即表示，有關中國製造的起重機對美國構成國家安全風險的說法「純屬臆想」。

美國安全部門和軍方官員竟將美國港口使用的中國製起重機比作「特洛伊木馬」，認為其中裝有複雜感測器，能竊取美國資料。美國對這些擔憂是「偏執狂想症」，為阻礙與中國的貿易和經濟發展，就只識得打中國牌、散布中國威脅論。中國外交部指：「所謂中國遠程控制港口起重機收集數據完全是無稽之談。」

實際上，美方將手伸向中國製起重機蓄謀已久。《華爾街日報》去年3月開始炒作相關話題，聲稱振華重工生產的起重機或帶來「間諜和破壞風險」，其在作業過程中「執行秘密任務」，卻未提供任何證據支持。對美政客來說，中國甚麼先進，甚麼就是「威脅」，就要採取措施打壓。美政客的所作所為，完全是赤裸裸的霸凌、霸道行徑，美方為維護霸權無所不用其極的嘴臉更令人不齒。