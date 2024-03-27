產評：港商業景氣不振　救市乃十萬火急

香港上月進口及出口再次轉跌，零售消費市道亦未見起色，頻頻傳來傳統商店不是關門結業就是大削分店，反正就是愈做愈縮，皆因香港缺人流、缺資金流，簡單講就是長期「莫財」！如今就連大型新股都冇着落，金融業者繼續「量地」，待樓市撤辣引發的「虛火」消散，只怕次季市道更差。港府如何提高施政效率，精準投放資源盡快救市，以在刺激經濟方面務必做出績效來，已成為十萬火急的頭等大事！

今年已接近過了首個季度，香港經濟並未見有大起色。剛公布上月進口及出口同樣結束4個月升勢，恢復跌勢，政府解釋是環球經濟增長緩慢及地緣政局緊張，繼續制約香港出口表現，惟這因素極為被動，也在說明未來的表現仍會反覆，沒能看透貿易行業前景。

再看零售消費市道，港人的收入不願在香港花，每逢周末、長假期，大量港人外遊，尤其是北上消費，但來港的主要是內地遊客，卻不太旺丁更不旺財，這個收入缺口長期存在，就成為不少零售商的催命符。今年以來，不論是數十年的老寶號，又或是有國資背景的零售企業都選擇結業離場或大縮零售樓面，上市的業者面對虧損要停發股息。商家在未能掌握前景下止蝕離場的舉動，反映營商信心不足。大企業如是，可想而知中小企業更難過日子。

事實上，香港股、樓兩大資產市場發展都在失速，本就不利本地消費，加上兩地跨境交通和支付日益便利，內地市場的吸引力又日益增加，尤其人民幣偏弱且服務與商品價廉物美，留不住人也留不住錢，總有原因。企業打開門做生意，賺與蝕，自己計自己數，當是企業自身責任，但政府亦須提供良好的營商環境，來支持商界發展。日日燒錢的企業看不透未來發展，就只有決斷自救。這種頹勢若不及時止住，只怕香港打工仔的飯碗不保，政府稅收亦面臨再失算的危機，如何實現財金官員的滅赤目標，實乃疑問。

說到底，如何重構香港市場的吸引力，是向外吸人、吸錢的關鍵，港府再不加把勁幹出成績來，狂瀾難挽。與其每每諉過於外圍因素，何不全面檢討施政，設法提升救市效益？就如服務業長期請不到足夠人手，員工工作壓力極大，服務水平無法提升，既難留本地客亦難吸外地客，對於解決這些問題，港府到底是真的束手無策，還是不得其法？

本來預期今年上半年會有大型中企來港上市，可礙於港股估值太差等種種因素，剛就傳來有大型中企撤回在港上市申請。香港市道差，本來符合上市要求的企業數目就會減少，就連內地企業都對在港上市卻步，如何能說服海外大企業選擇來港上市？香港新股市場搞不起，意味難有新錢流入，只有繼續靠北水「搓波」苦撐。要知道，香港的金融市場基建，得來不易，不能匯聚人才與錢財，提升競爭力只會變成空談。任財金官員如何說好，對於眼前整體經濟不景的事實，不能總是視而不見，自圓其說。要打好這場信心戰，不是靠口號，而是靠實務！