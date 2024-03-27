正論：評級行禮如儀　淫褻重新定義

赤身露體，三點盡露，形容猥瑣，賣弄色情，這些「元素」若在一部電影出現，哪怕鏡頭只有數秒，有關電影肯定被評為三級，嚴禁未成年人士入場觀看。然而，淫審處對「三級」的定義卻另有「標準」，東方傳媒機構多次向政府部門檢舉Google旗下的YouTube色情影片宣淫販賤，惟影片即使被送往淫審處評級，每次頂多只被評為第II類不雅物品，部分影片甚至評為老少咸宜的I級。評級行禮如儀，YouTube和Google永遠獲放生，究竟訂立《淫褻及不雅物品管制條例》的意義何在？

東方先後8次檢舉YouTube淫片，淫審處昨日就東方本月1日第5度檢舉的5條淫片公布審裁結果，結果毫無懸念，就算所有影片均露點露陰，販賣色情，一律只評為第II類不雅物品，需確保觀看影片者為18歲或以上人士。連女性乳頭、陰部也無格直出，無遮無掩，竟然不被評為第III類淫褻物品，如此評級，堪稱刷新港人「三觀」。

眾所周知，YouTube播淫播毒一直無王管，是次被評級的影片，至今在網上仍能暢通無阻收看，證明YouTube根本無法確保觀看人士已經成年。更令人不齒的是，有關影片不用強制下架，繼續荼毒青少年。政府執法部門視若無睹，Google和YouTube恍若有免死金牌，淫片再淫也不會被評為嚴禁發布的第III類淫褻物品，難道美國企業「大晒」？

根據法例，被評為第II類不雅物品，首次定罪，可處罰款40萬元及監禁一年，第二次或其後定罪，可處罰款80萬元及監禁一年。但事實擺在眼前，東方多次檢舉YouTube淫片，淫審處多次將影片評為第II類不雅物品，YouTube每次都只是敷衍式詢問觀看者是否已經年滿18歲，無法確定觀看者年齡，為何仍然沒有遭當局檢控、罰款甚至監禁？反而《東方日報》及《太陽報》過去刊登外國女星Kelly Brook已打格仔的性感照片，竟被評為第II類物品兼要罰款，準則何在？

世不患無法，而患無必行之法。香港自詡法治之區，港府言必稱重視青少年成長環境，保護未成年人權益。然而當局對來自美國的YouTube寬鬆處理，有法等於無法，未成年人飽受荼毒，當知法律是因人而異、因企業而異。淫褻管制條例形同虛設，淫審處評級行禮如儀，Google和YouTube獲放生一以貫之，本港青少年淫毒上腦，惡向膽邊生，也就不足為奇。君不見，涉及青少年的性罪行年年上升，犯案年齡則年年下降，前日又揭發一名15歲少年在大埔一洗手間，以手機偷拍一名20歲青年，涉「窺淫罪」被捕，嗚呼哀哉。

有法不依，執法不嚴，評級全憑一己愛惡，淫審處無法為社會樹立道德、禮儀及言行標準，淪為荼毒青少年的幫兇；港府則聽之任之，多年來都拒絕認真改革淫審制度，難怪公眾普遍認為，這個廢衙門只是浪費公帑，連政治花瓶的功效也無法達到，毫無存在價值。

顯而易見，美資背景的Google和YouTube有特權，港府怯洋懼外，從來都不敢執正來做。反之對待自己人則喊打喊殺，動輒得咎。旺角有漫畫店租售BL（Boy's Love）漫畫，被舉報後當局即敲鑼打鼓將有關漫畫下架嚴禁發布；而Google和YouTube長期將黑暴港獨歌當成國歌置頂，港府卻莫奈其何，束手無策，有比較有傷害，簡直豈有此理！

世風日下，道德淪亡。這些年香港彷彿撞邪，除了性罪行層出不窮，香港更淪為販毒之都、瘋狂駕駛之城、虐兒勝地。日前九龍城一名4歲女童在家中浴缸遇溺昏迷，身上駭然有多處瘀傷，疑遭親母施虐；此外，早前一輛藏有毒品的私家車在深水埗失控狂飆，撞倒女途人及4部車輛，司機棄車逃去，視法治如無物。至於販毒案件同樣不絕如縷，甚至有執法人員監守自盜，知法犯法，令人震驚。

沒有做不到，只有想不到。種種亂象背後，固然有犯法者自甘墮落的理由，但當局執法有多重標準，某些人某些企業屢獲特權，令法律底線屢受挑戰；加上網絡犯罪訊息氾濫成災，對社會造成不良風氣，蠱惑人心，難道不是香港墮落的另一原因？法律貴乎公平公正，傷風敗俗卻不被檢控，荼毒青少也沒有法律後果，敢問公義何在！法治何在！