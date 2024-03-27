娛圈單打：男神食女重口味　健康形象一夕喪

韓劇《淚之女王》正在熱播，金秀賢和金智媛的愛情線看得觀眾如癡如醉。詎料日前深夜，因醉駕而身敗名裂的韓國女星金賽綸忽然手痕，在社交網限時動態上載跟金秀賢頭貼頭親密合照，男方眼神迷離，雖然秒刪，但相片已被瘋傳。金秀賢一方事後強烈否認戀情，表明不知女方發相的用意。

金賽綸為童星出身，本來前途一片光明，但因為醉駕撞毀公物不顧而去，受盡千夫所指，其後又被揭發照去酒吧飲酒，招致公眾狂轟，被迫中止演藝工作。她突然上載跟金秀賢的密照，被指動機不單純，可能藉着《淚》劇熱播蹭熱度宣主權。

儘管金秀賢跟女方劃清界線，但有熟悉雙方的朋友就認證兩人曾經相戀，只是現在不是戀人關係而已。外界對金秀賢的「重口味」深感震驚，皆因以其知名度、形象和外貌，要搵個名聲相當的女友易過借火，怎可能搭上形象欠佳的醉駕女星？

其實，金秀賢「重口味」其來有自。他退伍後的復出作《雖然是精神病但沒關係》，拍檔徐睿知便被爆曾跟金秀賢撻着，金秀賢跟表哥自立門戶開設經理人公司，將徐睿知羅致旗下，不料徐睿知隨後竟跟金秀賢表哥搭上，男女關係混亂；而她最知名是控制男人有一手，她與另一男星金正賢交往期間，將男方玩弄於股掌之間，不准男方跟其他女星有互動，男方曾在主演的劇集記者會上黑臉對着女主角。

金秀賢兩位緋聞女友都不是善類，難怪外界質疑金秀賢私下絕非如表面形象那麼健康。算啦，大家追劇就好，無謂對演員有太多幻想！