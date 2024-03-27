俄羅斯恐怖襲擊到底是誰幹的，目前仍是眾說紛紜，未有定論。雖然伊斯蘭國（IS）第一時間承認責任，美國和烏克蘭也迅速撇清關係，但信者恒信，不信者恒不信，許多人壓根兒不相信美烏與此事無關。伊斯蘭國早已今非昔比，顯然不具備如此周詳嚴密的組織能力，也沒有對俄羅斯平民大開殺戒的動機。更何況，幾名被捕疑犯與過去發動自殺式恐襲的伊斯蘭國死士明顯不同，並沒有殉道的勇氣，似乎只是為了金錢。

中國內地有位大V說了一句「這起事件應該不是美國幹的」，即遭網民口誅筆伐，有人嘲諷他太天真，有人說他把美國想像得太好，有人甚至認為他充當美國代言人，可見中國人大多不相信美國是無辜的。畢竟美國一向為達目的不擇手段，任何事情都做得出來，過去如是，現在亦不例外。俄烏戰場上的形勢對烏克蘭愈來愈不利，美西方不甘心失敗，自然會作最後掙扎，還有甚麼事情不敢幹？以色列在加薩狂轟濫炸，恐怖分子在莫斯科濫殺無辜，兩者如出一轍，西方霸權和恐怖組織並沒有本質上的區別。

可以肯定的是，俄羅斯經此打擊，舉國敵愾同仇，必然更加團結，戰爭升級無可避免。俄羅斯官員已經發話，如果證實烏克蘭政府與恐襲事件有關聯，俄羅斯將對基輔發動全面進攻。這不是開玩笑，戰爭爆發以來，俄方一直相當克制，盡量避開民用設施，少用大殺傷力武器，以免傷及平民百姓。奈何對方愈來愈不講武德，從轟炸大橋到襲擊核電廠，從破壞天然氣管道到突襲克里姆林宮，再到這次針對平民百姓發動大規模恐襲，簡直到了喪心病狂的地步。

如果你是普京，你會怎麼做？當然不可能繼續忍耐。尤其他剛成功連任，即發生這件血案，分明要令其難堪，不報復才怪，等待烏克蘭的將是更悲慘的下場。

事實上，俄烏戰爭打到現在，勝負已毫無懸念。美國援助無以為繼，歐盟更是有心無力，不管烏克蘭如何掙扎，也無法改變失敗的命運。相反，烏方愈是歇斯底里，俄方的報復必然更嚴厲，全面進攻基輔絕非虛言，接下來的日子澤連斯基注定寢食難安，惶惶不可終日。當然，他最後還可以逃往西方做寓公，反正這幾年從美西方的援助揩了不少油水，足夠一家人揮霍，最悲慘的始終還是烏克蘭平民百姓。