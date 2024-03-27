南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，批判總統尹錫悅的外交政策時說，為何要出口干涉台海問題？只要向中國大陸與台灣說「謝謝」就好，為何我們要去介入？台海會變得怎樣、大陸和台灣的國內問題會變得怎樣，到底干我們甚麼事？他同時指出：「為何我們要去介入俄烏衝突？一旦我們過於傾向烏克蘭、進而與俄羅斯勢不兩立，反而只會讓朝鮮半島國安問題變得更嚴重。俄羅斯已攜手北韓拉近距離，向北韓提供軍事技術。」

李在明的說法引起諸多議論，有專家認為南韓若不批判俄羅斯對烏克蘭的侵略，那還有甚麼資格要求國際批評日本侵略與佔領韓國？更有許多評論家表示，台海問題和朝鮮半島的情勢息息相關，一旦台灣遭到北京武力侵略，則美國有可能從南韓調派駐韓美軍，而中國也可能偷襲南韓的美軍基地，南韓絕對無法置身事外。

但回到事情的本質上來看，大陸本來是南韓最大的出口市場，現在卻變成南韓最大的進口國，經濟情勢的逆轉與兩國間外交政治上的轉變有明顯的關連性，這已造成南韓經濟的重創。而南韓固然和美國同盟，但南韓處在中俄兩大國之間，一味地忽視地緣政治的影響，跟隨美國的腳步，無可避免地會影響到南韓的生存。實際上，美國與日韓不斷針對中俄與北韓施加壓力的結果，不但沒有讓三國低頭，反倒促使北韓快速增強它在導彈領域的發展，對南韓形成更大的威脅。光從這一點來看，就可明白南韓目前的國際戰略完全走錯了方向。

以南韓的處境，雖然免不了要隨着美國起舞，但所有的事情都應該適可而止，要拿捏得恰到好處。如果不明白怎麼做，或許向菲律賓前總統杜特爾特請教一下，就會茅塞頓開。