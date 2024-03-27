造成逾百人死亡的莫斯科音樂廳恐襲，西方國家一口咬定是極端組織伊斯蘭國（IS）所為，俄方則明示暗示慘劇與烏克蘭有關。事件仍在調查，暫難言誰是誰非，但回顧22年前發生的莫斯科歌劇院慘案，則令人有所啟發。

位於高加索山區格魯吉亞北面、民眾主要信奉伊斯蘭教的車臣共和國，與眾多前蘇聯加盟共和國一樣，在蘇聯解體後嘗試爭取獨立，初時獲得不少伊斯蘭及西方國家支持。時任俄羅斯總統葉利欽於1994年發動第一次車臣戰爭，在正規戰中取得慘勝，但同時促使車臣獨立分子走進地下，向俄羅斯本土發動連串恐襲。

1999年9月，莫斯科接連發生多宗住宅樓宇爆炸案，合共造成逾300人死亡，過千人受傷。俄方指控是車臣恐怖分子所為，並藉此發動第二次車臣戰爭，但也有人質疑這是俄國自編自導自演的「假旗」行動。此戰成了當時剛上位擔任總理的普京的成名作，促成他在2000年接替突然裸辭的葉利欽出任總統，展開至今近四分之一個世紀的統治。

2002年10月，一批車臣武裝分子闖入莫斯科歌劇院挾持逾850名人質，要求俄軍撤兵及釋放被捕的車臣領袖。最終事件不但造成近200人死亡（大部分為被俄軍麻醉煙所誤殺的人質），還間接令普京政府支持度急升。再加上一年之前的美國「911」恐襲，導致國際社會對車臣獨立運動態度轉向，多個西方國家將相關車臣組織及領袖列為恐怖分子，伊斯蘭世界亦不敢再公開支持車臣獨立。

隨着歐美放慢軍援，烏克蘭向俄國發動的反攻日趨恐襲化，包括轟炸平民設施以至進行暗殺。普京明顯想將今次音樂廳慘案包裝成當年的車臣恐襲翻版，企圖將澤連斯基政府妖魔化及將對烏開戰正當化。