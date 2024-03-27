天下本無事，老美愛擾之。中國與菲律賓上周六喺南海南沙群島仁愛礁附近海域發生摩擦，雙方各不相讓，中方斥菲國船隻未經中國政府允許，擅闖仁愛礁附近海域，向「坐灘」軍艦運送建材；菲方反指中國「侵略」，並重申菲方不會讓步。菲律賓之所以變得如此「有底氣」，舢舨都唔怕充炮艇，係人都知，背後有美國在撐腰。

據英媒報道，美國和日本正計劃針對《美日安保條約》進行自1960年簽署以來最大幅度更新，包括調整重組駐日美軍司令部，提升兩國行動計劃和軍演，以應對共同關注嘅中國威脅。消息指，日本首相岸田文雄預定下月10日訪美，與美國總統拜登舉行峰會，會後將發表共同文件，內容可能包括調整美日指揮管制事宜。

此外，美國改不了愛做架樑嘅毛病，除咗為菲律賓總統小馬可斯撐腰於南海攪局，藉着岸田文雄下月訪美，據悉又會拉攏日本組成新嘅「美日菲同盟」。白宮就話，三國領導人將推動三邊夥伴關係，還將重申美國與菲律賓、美國與日本之間如鋼鐵般牢固嘅聯盟。

美日菲三邊關係如何發展，目前仍未有具體詳情，之不過，日菲早於去年11月啟動《相互准入協定》（RAA）談判，允許日菲兩國喺對方領土部署軍隊，希望於今年第一季簽署協定；一旦成事，意味菲律賓將會係繼澳洲、英國之後，第3個與日本簽署《相互進入協定》嘅國家。由此可以見到，美國正積極更新《美日安保條約》，又將菲律賓拉入而組成「美日菲同盟」，無非將美日菲三邊關係進一步變為三國軍事同盟；美國最近又將中國、俄羅斯、北韓和伊朗形容係「新生邪惡軸心」；如今拉攏日菲，相信就係要抗衡所謂「新生邪惡軸心」。