世界紛亂，戰火愈燒愈多，中國與菲律賓在南海的衝突則持續升溫，本月23日中國海警船以水炮強硬驅離菲律賓補給船一事，成了美國及其盟友炒熱中國「恃強凌弱」的口實，近日更上升至外交戰層面。但「大蝦細」話題炒不熱，菲律賓吃了悶虧，更認識到菲軍要向坐灘爛船名為「補給」食物，實則運送建築材料，以便建立永久軍事哨所霸地的妄想無法得逞。

中菲船隻自去年下半年以來，在南海一再過招，雙方多次非民間衝突的「碰碰船」事件，無論在亞洲或世界，都成了再不新鮮的事件。即使菲律賓無賴般頻密闖島、闖灘、闖礁，肆意挑釁、蠻幹，南海諸國都開始懶理，緊張的只剩美國。

新加坡學者對此分析，中菲衝突變成不正常的常態，與雙方態度轉變、政策變改有關，但到底是「中國更具遏制力」，還是「菲律賓更具挑釁性」呢？一個巴掌拍不響，一場衝突也有主動方、被動方，先撩者賤實是至理名言。

中國在南海經營多年，菲律賓則是嘴上「稱霸」（即嘴上說這裏那裏都屬菲律賓），阿基諾三世任總統時，雙方雖然有口頭較勁，但是並沒有軍艦互撼、水炮攔截等硬碰硬的行動。這些升級的動作，全是去年下半年菲總統小馬可斯當政一年左右才開始。

菲律賓以爛船當佔島證據的無賴行為，既是笑話，也是賊佬試沙煲式的行為，都說不教不學、不打不聽，中國只好強硬懲之。值得一提的是，中菲兩國愈來愈強硬，中國靠的是自己的硬氣，菲律賓則是靠美國。美國國務卿布林肯日前訪問菲律賓，他在當地發表了十分重要的紅線論：「如果菲律賓船隻在南中國海遭到『武裝襲擊』，華盛頓與馬尼拉之間的共同防禦條約便會被觸發」，即美國有動手條件的底線。

只是，本月23日中菲艦隻衝突後，美國及菲律賓官方回應事件都十分官話，即使美國國務院發言人的聲明指出，中方的行為危險，華盛頓會與菲律賓站在一起，但美國亦不願點評水炮是否屬於「武裝襲擊」。

接下來，一年一度的美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演來了，4月22日至5月8日美國與菲律賓又要扯貓尾，菲律賓傳媒點火說，今年的演習將擴大至菲律賓外海。中國還未公布如何應對，但美菲絕不可能在中國家門前耀武揚威。

近日的海上衝突演變成雙方外交部拗手瓜，一方要嚴正交涉，一方要召見外交人員。過程中，中國指菲律賓不顧中方堅決反對，執意派遣運補船及海警船擅闖仁愛礁鄰近海域，企圖運送建築物資，維修加固非法坐灘軍艦，打造霸島設施；菲律賓對此含糊其詞，繼續扮弱扮傻。

芳鄰如此上不了枱面，中國只好陪其玩貓捉老鼠的遊戲。