娛圈單打：前度結婚了　有人酸溜溜

十優港姐麥明詩下嫁靚仔機師盛勁為，連日舉行婚宴，獲得全城祝福。最令人意想不到的是，前男友林作的媽媽也在獲邀之列。林母出席婚宴時，坦言盛勁為高大有型，又踩自己個仔遠遠不及對方，兼踢爆林作大受刺激，言語間充滿遺憾。

都明嘅，麥明詩才貌雙全，知書識禮，又係港姐冠軍，若娶到佢做新抱，講出嚟都有面；何況從麥明詩同林作分手後，跟林母關係依舊友好觀之，呢位十優港姐對長輩非常有心。自己個仔跟麥明詩有緣無分，做阿媽嘅，當然心有戚戚然。

唔知係咪受到麥明詩結婚刺激，加上自己阿媽「幫理不幫親」，林作又有「反常」行動。早在麥明詩宣布結婚不久，林作已在個人社交網的限時動態上載全黑相；日前又罕有晒出跟女友裕美拍攝的婚紗照，擺明示威；直到麥明詩擺酒，林作即受訪強調裕美先至係一生最愛，大讚女友人靚、身材好、心地好，跟媽媽外貌相似，似乎暗示冇咗麥明詩，本少爺一點也不可惜。

把口係咁講，究竟心底點諗，大家唔係佢肚裏面條蟲，當然唔清楚。之但係，前度結婚了，有人酸溜溜，確係大眾的觀感。講真，麥明詩每次望住盛勁為，冧爆眼神已經顯示佢真係好愛老公，跟以前同林作一齊的神情，有若天淵之別。林作大受刺激，一啲都唔出奇。

至於話裕美係絕世好女友，相信冇乜人會反對。從林作忽然患眼疾，到炒幣而官非纏身，裕美都不離不棄，已經係鐵證。只係林作一向把口唔收，對住女友一樣窒頭窒勢，忽然反常發表愛的宣言，似係難忘舊愛，唔知裕美會唔會詐型呢？