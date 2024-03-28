美國大選戰幔完全拉開，拜登與特朗普的競爭日趨激烈。作為現任美國總統的拜登，要加緊處理好他任內打起的兩場戰爭——俄烏戰爭和巴以戰爭。這兩場戰爭都和美國利益、和拜登能否連任休戚相關，俄烏戰爭是拜登利用烏克蘭當槍使向俄羅斯挑起的，這場仗要能給拜登加分助其連任，當然要烏克蘭勝、俄羅斯敗才行，烏克蘭贏就是拜登贏。可惜，兩年多的較量是烏克蘭敗、俄羅斯贏。

對於這個敗局，拜登費盡氣力也無法挽回。距離總統選舉投票還有幾個月，上帝不給拜登扭敗為勝的任何機會了，對於這樣的前景，拜登是清楚的，知道再花氣力亦無用，不過這場仗是他挑起的，他要退場、要拋棄烏克蘭，總要做些樣子，要聲嘶力竭地呼籲國會通過那單大手筆的援烏財案。通過了，可以表現他仁至義盡；通不過，可以把戰敗的責任推給共和黨那幫「只顧黨爭，不顧美國利益的傢伙」。萬一上帝眷顧他贏了大選呢？拜登就可以趾高氣昂地想辦法力挽狂瀾也。不過這是後話，眼前是完全沒轍、沒工夫再管烏克蘭了。

俄烏之戰暫時可以不理，巴以之戰不能不理。這一戰不是拜登和美國發起的，是美國對中東巴以問題實行扶持以色列、兇殘打壓巴勒斯坦長期政策的惡果。巴以之戰的突然爆發，打亂了拜登對中東問題的布局和安排，怎麼解決這場戰爭相當複雜，煞費思量，若以利益、價值觀、宗教仇恨出發，美國、以色列、拜登、內塔尼亞胡肯定視哈馬斯等「激進伊斯蘭組織」為共同敵人，拜登可完全支持以色列不擇手段消滅這些「人形動物」。

然而，一是哈馬斯等沒那麼容易消滅，此戰不能速戰速決。二是全球伊斯蘭勢力和域外大國虎視眈眈，美國必須阻止它們介入。三是國際社會反對以色列的殺戮。四是內塔尼亞胡不賣拜登的帳，自搞一套，這讓拜登灰頭土臉，輿論和選情對他很不利也。