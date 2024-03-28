隨着菲律賓不斷挑釁生事，南海局勢持續升溫，大有擦槍走火的危險，有人擔心會不會爆發另一場代理人戰爭。這種擔心不是沒有道理，但顯然是過慮了，菲律賓有何能力跟中國爆發戰爭？沒錯，美國確實將菲律賓視作代理人，惟正如有人所說，南海局勢將愈來愈動盪，卻不至於有軍事衝突，有「代理人」而無「代理人戰爭」。日前菲國船隻再次企圖強闖仁愛礁海域，在中國海警船水炮招呼之下，菲船員當場舉起白旗，然後灰溜溜撤走，可見菲律賓根本沒有膽量也沒有實力與中國正面對抗。

美國當然知道菲律賓難當大任，並不指望它能有甚麼作為，只是利用其地理位置給中國製造一點麻煩而已。最好笑的是，老美經常拿南海仲裁案說事，並以《聯合國海洋法公約》壓中國，其實美國自己並沒有批准公約，卻要求中國遵守公約，世界上還有比這更荒謬的事嗎？

說穿了，美國既不想局面失控，更不想親自下場，所以煽風點火歸煽風點火，始終不敢輕舉妄動，菲律賓充其量只能小打小鬧，掀不起多大風浪。別看美國到處耀武揚威，三不五時在中國家門口搞軍演，但只要中國擺出強硬姿態，美國往往立即退縮。2016年南海仲裁案後，美軍派出兩個航母戰鬥群殺氣騰騰闖進南海，企圖迫使中國接受仲裁結果，徹底喪失南海主權。當時中國海軍三大艦隊精銳盡出，逾百艘主力戰艦齊聚南海，擺出隨時準備一戰的姿態，經過一夜對峙，美軍兩個航母編隊即悄然消失。

今時不同往日，解放軍整體實力遠勝當年，美軍更不可能佔得便宜。這些年美國發動不少戰爭，看似不可一世，實際上全是對付弱小國家，例如阿富汗和伊拉克等等，從未有與大國正面對抗的經歷。面對俄羅斯這種對手，只能打代理人戰爭，至今不敢直接介入。即使對付弱小國家，也經常力不從心，在阿富汗狼狽逃竄，已將美軍外強中乾的紙老虎本質暴露無遺。事實證明，美國實力未必真如其宣揚的那般強大。

近年愈來愈多國家看清美國霸權的醜惡和虛弱，再也不願任其擺布，只有菲律賓小馬可斯這種頭腦發熱的政客才願意繼續充當走狗。問題是，菲律賓能力實在有限，與中國對抗無異於蚍蜉撼樹，再不收斂，遲早吃不了兜着走，到時不妨看看美國會不會救他。