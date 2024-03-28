立法院總質詢結束，行政院長陳建仁發表感言說，民主台灣始終走在正確的道路上，不斷進步成長，持續成為更溫暖、更堅韌、更富強的國家。很多人聽了一臉問號，明明台灣風雨飄搖，陳建仁是不食人間煙火，還是擺明睜眼說瞎話？

答案是這樣想的人，都是用小人之心在度君子之腹，陳建仁不過是簡單陳述事實罷了。

有人說台灣詐騙橫行、意識形態對立、道德淪喪，治安、食安與公安的三安問題重重，到底哪裏更溫暖？那是你們自己在鑽牛角尖，大仁哥說的是台灣在民進黨的英明領導下，將80%的能源都放在火力發電上，不是燃煤就是燃氣，溫室氣體排好排滿，台灣怎能不暖？

台灣明明外交上屢屢挫敗、丟盔卸甲，海峽中線與禁限制水域都丟了不說，連6海里都不敢執法；內部除了高科技產業，倒的倒、逃的逃，物價暴增，人民叫苦連天，到底堅韌在何處？很簡單，你看過哪個政府在外交上吃了這麼多鍋貼，還洋洋自得說自己外交成果驚人的嗎？你看過哪個政府把內政搞得百廢待舉、民怨沸騰，卻還能說自己不斷在進步的嗎？光是民進黨執政如此糟糕，卻仍有40%的民眾無怨無悔的支持，就可以看出，台灣真是愈來愈堅韌，簡直不動如山了。

台灣上班族實質薪資倒退20年，勞健保面臨破產，電價大漲又將帶動新一波通脹，這樣還能稱得上是富強嗎？別忘了，一般人窮，民進黨與綠友友這8年可是賺得盆滿缽滿！既然民進黨就是台灣價值，那說台灣更富強，誰曰不宜？所以，陳建仁講的完全就是正在發生的事實，簡直中肯──不，「台肯」到不行！如此稱職的院長，跪求賴清德為了綠民蒼生，一定要讓他留任啊！