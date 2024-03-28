中共中央政治局委員、外交部長王毅，前日喺北京會見美中關係全國委員會董事會主席格林伯格、會長歐倫斯，以及美國哈佛大學教授艾利森。王毅呼籲美方與中方相向而行，推動兩國關係穩下來、好起來、向前行。美方就表示，美中關係是世界上最重要嘅一組雙邊關係，保持溝通接觸、確保兩國關係沿建設性方向前進，有利整個世界。

以上的話吾人耳熟能詳，只是美國對中國講一套做一套。美國一直將中國和平崛起視為威脅，「中國威脅論」呢張牌打咗咁耐，聽到人耳朵都結繭，係時候玩玩新意思。呢，美國印太司令部司令阿奎利諾早前出席眾議院軍事委員會聽證會時表示，「中國大陸正以二戰以來前所未見嘅規模，建設軍隊和核武庫，反映其仍然決心在2027年之前，做好攻台嘅準備」；佢又形容中國、俄羅斯、北韓和伊朗係「新生邪惡軸心」。

看官，若然美中關係「是世界上最重要嘅一組雙邊關係」，依家一下子又把中國變成「新生邪惡軸心」，這髒水，潑得太過分也太令人髮指吧！中國崛起，領導人一直堅稱「永不稱霸」，而中國亦沒有挑起任何一次戰爭，只有希望俄烏戰事、以巴衝突走向止戰和談階段，試問又如何會是「新生邪惡軸心」？反而美國愛撩是鬥非，除咗為菲律賓喺南海攪局撐腰，日相岸田文雄下月訪美，據悉又會拉攏日本組成新嘅美日菲同盟。白宮就話，三國領導人將推動三邊夥伴關係，還將重申美國與菲律賓、美國與日本之間如鋼鐵般牢固嘅聯盟。看來，老美才是不折不扣嘅「新生邪惡軸心」！

美國蘋果公司行政總裁庫克剛剛結束訪華行程，佢留下「我愛中國」的心裏話，豈非「政治不正確」？美國政府不知會作何感想？