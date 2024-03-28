《通過靶向腸道菌群調控人體的物質需求欲望有望提高廉政文化建設效率》，《行長的面部寬高比影響銀行績效的路徑研究》……看到這樣的題目，千萬不要誤以為是網民惡搞，這是真實發表的論文，而且來自國家重點科研教育機構，前者出自軍事醫學研究院研究員之手，利用生物技術對腸道菌群進行調節，配合思想教育和政治學習，挽救被物欲控制的目標人群，從而達到廉政目的；後者是南開大學商學院教授的大作，統計了銀行行長們的「顏值」，來論證與經營業績的關係。

此類奇葩論文，這些年不斷被曝光，且後浪推前浪，一個比一個離譜。北京中醫藥大學教授《試論「量子糾纏」與針灸》，運用量子糾纏理論實現親屬之間的針灸互治，給母親施針，就可以給孩子治病。北京航天測控技術公司《基於中醫診治理論的航空發動機故障診斷新技術初探》論文，將天人合一、陰陽五行、穴位等用到航空發動機身上。

而在疫情時期，首都師範大學《偉大抗疫精神的弘揚機制》、長春大學《馬克思主義信仰是戰勝新冠病毒的內生力量》之類的論文，還要申請社科研究基金、重大課題、重點項目，召開各種座談會。花費民脂民膏，卻反饋給社會這樣一些東西，無怪乎老百姓將專家稱為「磚家」。

堂而皇之的奇葩論文、魔幻課題，將「學術」當成了溜鬚拍馬、譁眾取寵的工具，而不是着眼於積累知識、研究科學、解決問題。「磚家」迴避真問題，或根本不願費心費力去研究問題，而是杜撰一些天馬行空的偽命題，煞有介事地信口開河，濫竽充數。罔顧良知，利欲熏心，已經擊穿底線，到了無恥者無畏的地步。

其折射的科研環境更令人憂心。學術資源掌握在一批官僚和「學閥」手中，壟斷人事、財務、審批，舉凡職務升遷、業績考核，都與論文數量掛鈎，形成龐大的剛需，進而催生了論文產業鏈。學術期刊版面成了搖錢樹和自留地，或借舉辦學術會議之名，明碼標價賺錢斂財。或是賣弄人情，相互幫忙發表對方的論文。本應層層把關的學術期刊，層層失守。

像《「熟雞蛋返生孵化雛雞」實驗報告》，利用「超心理意識能量方法」用熟雞蛋孵小雞，明顯違背科學精神的論文，居然也發表在國家正規期刊上。種種低劣「成果」，或明顯違背常識，或夾帶私貨，或趨炎附勢，語不驚人死不休。誤導公眾，助長「反智」之風，污染學術空氣。有些甚至打着「政治正確」旗號，如「抗疫精神」之類，讓人不敢質疑，更加有恃無恐，學術的基本尊嚴蕩然無存。

一個個荒誕的鬧劇的背後，大量的科研經費付之流水，不僅沒有絲毫積極意義，反而惡化了科研環境，擠壓了良性研究秩序與空間。要真正推進科技創新，必須加大對奇葩論文的懲戒力度，激濁揚清，還學術以公道，還科學以尊嚴。