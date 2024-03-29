正論：首有淫片評Ⅲ級　東方撥亂有回響

念念不忘，必有回響。美國Google旗下影片分享網站YouTube宣淫販賤，淫片氾濫成災，負責為淫片評級的淫審處一次又一次放生，淪為荼毒青少的幫兇，毫無公平公正可言，早就激起全城義憤。東方傳媒機構路見不平，多次檢舉，均未有一條淫片被評為Ⅲ級，令人嘩然。直到昨日終於有突破性發展，淫審處就東方檢舉的10條淫片公布結果，當中有一條淫片被評為嚴禁發布的第Ⅲ類淫褻物品，為歷來首次，反映東方撥亂反正首收成效。然而，餘下9條淫片繼續評為Ⅱ級，而Ⅲ級淫片依舊沒有下架，繼續乳頭亂盪、陰部張開任君賞！

東方分別於3月15及22日、第7及第8度檢舉合共10條淫片，全部都有女性露乳露陰情節，賣弄色情，不堪入目。淫審處昨日公告，將當中一條淫片評為暫定第Ⅲ類別，即嚴禁發布的淫褻物品，為東方兩年來歷次檢舉下首次有淫片被評為Ⅲ級，證明東方撥亂反正終於收到一定成效。

該條淫片為音樂影片，由一個外國獨立唱片公司帳號發布，目前該帳號有28萬個用戶訂閱。惟掛羊頭賣狗肉，影片內容不僅淫穢露骨，還涉及血腥暴力，可謂跟音樂藝術沾不上邊。片中既有金髮女郎露點露股露陰，更有開槍殺人的駭人場面，包括有男子槍擊另一男子，並將血漿塗抹在裸女身上，其後男子用槍對準裸女腹部扭動及開槍，意識極度不良，暴力場面令人極度不安。

最令人髮指的是，該條被評為第Ⅲ類別的淫片，至今並無被強制下架，在YouTube繼續暢通無阻任人觀看。根據《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人如將任何經淫審處評定為第Ⅲ類的物品，加以發布、管有以供發布及輸入以供發布，不論該人是否知道該物品已經評定為該類別，均屬犯罪，可處罰款100萬元及監禁3年。必須強調，即使有關帳號為外國帳號，但影片經評為Ⅲ級後，在香港肯定不能發布，YouTube有責任將之下架，何況Google在香港設有辦事處，港府若要認真執法，完全沒有難度，問題是當局肯不肯執法而已。

顯而易見，YouTube對淫審處評級「話之你」，港府同樣沒有依法辦事，遑論有法必依、執法必嚴。更不必說，其餘9條淫片僅被評為第Ⅱ類不雅物品，YouTube一如既往無法確保18歲或以上人士才能觀看影片，而當局亦一以貫之沒有任何執法行動。由評級機構到評級機制再到評級結果，統統形同虛設，完全無人尊重，更沒有為社會禮儀道德樹立規範，究竟訂立《淫褻及不雅物品管制條例》的意義何在？究竟淫審處的存在價值何在？

當然，第四權始終發揮監察作用。東方向來堅持不平則鳴，一再舉報YouTube傷風敗俗、揭露淫審處評級毫無準則、港府對美企放任自流的種種醜態，引發全城關注。要不是東方鍥而不捨擇善固執，恐怕至今沒有一條淫片會被評為Ⅲ級。

所謂人要面，樹要皮，港府就像《國王的新衣》自欺欺人的愚蠢國王，東方則是一語道破虛偽的誠實小孩，民意對當局姑息養奸益發不滿，連議員都直斥「有冇搞錯」，必然對當局構成一定壓力。若說香港勝在有第四權發揮監察作用，絕無誇大其詞。

長期以來，淫審處鬧出無數評級笑話，由將大衞像評為Ⅱ級不雅，再到將村上春樹作品「包膠」，全部醜出國際。在村上春樹評級醜聞爆發後，司法機構怯於民意不能違，不得不將淫審制度小修小補敷衍輿論，例如將每次聆訊的審裁委員人數，由兩人增至四人等。然而，小修小補根本無助改革淫審制度，審裁委員沒有代表性、評級沒有標準、拒絕對評級作出覆核等弊端，由始至終沒有改變。外界批評淫審處虛耗公帑，添煩添亂，並非無的放矢。

由此可見，改革尚未成功，同志仍需努力。東方再接再厲，昨日再就另外5條YouTube淫片，向兩個政府部門作出舉報，已經是第9次。只要當局繼續「扮盲」，東方絕對不會袖手旁觀，仍然會有第10次舉報以至更多。

事實上，如果當年《東方日報》及《太陽報》刊登外國女星Kelly Brook已打格仔的性感照片，也被評為第Ⅱ類物品兼要罰款，YouTube所有淫片全部無遮無掩無打格，豈能同被評為Ⅱ級？淫審處黑箱作業，Google和YouTube不受制約逍遙法外，香港到底是否法治之區，到底是誰家之天下，依然是悠悠眾生的大哉問！