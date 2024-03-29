中國現時是國際政治最強大的和平力量。中國不結盟，不拉幫結派，依靠現有的多邊組織關係，不像美國及西方，也沒有俄羅斯對前蘇聯各國的歷史包袱。中國沒有殖民主義的劣行，反而與廣大的發展中國家有着同樣受西方帝國主義侵略、欺凌的歷史，且成功反抗，爭取國家的獨立自強。單以這樣的歷史成績，便足以爭取眾多「全球南方」國家的擁戴、推崇。

中國憑一己之力，翻身成為全球最大的經濟體，最大的工業生產和出口國。不單止成功例子提供給發展中國家由窮至富的工業化道路，而且中國行有餘力，現在更加成為堪與世界銀行等國際機構比，更大的國際投資者。各國的經濟發展都會有求於中國，而即使美國和西方各國對中國推行貿易戰，還不敢真的經濟脫鈎。貿易戰中西方損失大，不少國家要重行與中國經貿合作。以這樣的經濟競爭力、財力（全球最大的外匯儲備），在國際關係上必然舉足輕重，對推動國際爭端的和談有巨大力量。

中國實際上也有相當的成績，最重要的是拉攏沙特阿拉伯與伊朗和解，開啟中東大和解的可能。但成功的原因不僅在於中國的努力，更在於美俄支持，沙特與伊朗的意願。相反，即使中國與烏克蘭、俄羅斯關係都佳，卻沒法推動烏克蘭停戰和談，原因在美國不願，俄羅斯不能妥協。烏克蘭更堅決要繼續戰爭，以西方援助來對俄進行烏境內的殲滅戰，其中包含烏國新納粹主義對俄的仇恨，美國與北約瓦解俄羅斯的大戰略。美國視俄羅斯為比伊朗更大的敵人，不滅不可，伊朗反可延後處理。美國不願烏克蘭和談，中國怎樣努力，亦徒勞無功。

國際的衝突與戰爭，一涉及大國政治，除非大國戰略改變，或如越南、阿富汗，大國知道無力無法支撐下去，便要敗退；否則的話，戰爭和衝突只會延續。中東和解背後，還有美國拉攏沙特及海灣國家與以色列建交復交的競爭。中國的成功只是初步，而在以巴之戰再起之時，中東和解也面對不肯定的前景。

關鍵的問題是中國這樣的和平努力，成敗決定於國際大國之爭的演變，中國本身亦陷於大國之爭的角力中。中美之爭會把國際和平進程變得更為複雜，中國單方面的努力作用可能不大，除非先把世界和平最大障礙的美國霸權主義打倒。