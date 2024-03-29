過去歐盟打着人權、公理、正義的旗號，要求各國援助烏克蘭，如今眼看局面逐漸失控，西方各國的資源也漸趨枯竭，歐盟也索性不演了，直接說出了真心話。繼之前聲稱烏克蘭戰爭將在今秋前底定，而俄國的野心將不止於此後，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利近日說：「我們不能容許俄羅斯贏得這場戰爭，否則美國和歐洲的利益將受損。這與慷慨無關，也不是因為我們熱愛烏克蘭人民而支持烏克蘭，這是出於我們自己的利益。」

博雷利說出了過去美國與西方不願說的事實，那就是美國為首的北約國家之所以不斷援助烏克蘭，目的就是拖住俄羅斯！而只要俄國深陷烏克蘭的泥淖，就再也無力與西方抗衡，北約與歐盟就能高枕無憂了。就好像環保團體不斷要大家愛護地球、愛護大自然一樣，表面上是崇高的大愛，是無私地為大自然的萬物奉獻，實際上人類之所以要環保，不過就是懼怕環境改變後，人類將無法適應，最後像恐龍一樣在地球上滅絕罷了。所謂的大愛，不過是用漂亮名詞包裝的自私而已。

那為甚麼博雷利要在這個時候戳穿呢？理由很簡單，因為歐盟各國已對援助烏克蘭感到疲乏，普遍不想再為了別人的苦難受罪，博雷利只好說出實情，讓歐盟人民願意為了保護自己的利益重新支持烏克蘭。

然而可惜的是，所謂「強弩之末，不能穿魯縞」，多數歐盟人民對這場戰爭早已厭倦，而以俄羅斯在這兩年多實在不出彩的戰場表現，要用俄羅斯還有餘力進攻歐洲來說服人民，顯然也非常困難。所以儘管博雷利說了實話，但恐怕為時已晚，撼動不了大局。人不為己，天誅地滅，台灣看到西方對待烏克蘭的方式，若還不能領悟，那就是自作孽、不可活了。