娛圈單打：公然大晒恩愛　唔怕做戲咁做

最近憑《婚後事》出軌人夫一角，人氣急升的羅子溢，被途人在澳門野生捕獲，更被目睹手挽老婆楊茜堯在街頭咀嘴，甜度爆燈。原來兩公婆應邀一起做節目，難怪會公然大晒恩愛。

即係咁，呢對姊弟戀結婚超過7年，期間誕下一女一子，湊成好字，一直予人感情融洽之感。詎料去年5月，楊茜堯突然在社交網發文，直指有人講大話，仲話「我唔出聲唔代表我唔知」，句句有骨，網民即時聯想是否鬧婚變。有見事情鬧大，兩公婆急急澄清，強調感情冇問題，仲話只係有朋友令楊茜堯失望，先至有感而發啫。

點都好，二人雨過天青，一家四口繼續幸福美滿，大家都樂見，家陣為拍節目公然晒愛，係咪做戲都好，起碼觀眾睇得開心。點都好過另一藝人王浩信婚變頻傳，一時被老婆陳自瑤黑面，一時為做宣傳又主動提起老婆，扮晒冧咁款，搞到觀眾無所適從。

嗱，楊茜堯淡出公仔箱都有一段時間，最近回巢娘家拍劇，主演重頭劇《黑色月光》，被形容為韓國神劇《黑暗榮耀》的香港版。楊茜堯演技不嬲有番咁上下，新劇成績會唔會拍得住宋慧喬，大家都拭目以待。

最近《黑色月光》釋出宣傳照，全黑背景再配以各位主角的大頭相，個個都好似有陰謀咁款，的確幾有韓劇Feel。之不過，TVB重申此乃原創劇，不承認係韓劇翻版，連版權費都慳番，似乎有點那個。唉，天下文章一大抄，大台劇集近年亦被譏為東拼西湊，左抄右抄。難得楊茜堯出山拍劇，觀眾都好期待，但求大台抄得好好睇睇，唔好失禮人啦！