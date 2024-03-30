正論：北上人潮洶湧　香港何去何從

復活節長假期展開，一如所料，港人北上熱情高漲，各陸路口岸均人潮車潮洶湧。與之「相映成趣」的是本港旅遊區冷冷清清，商戶和食肆均大拍烏蠅。港府絞盡腦汁推出多項「盛事」冀振興經濟，惟本港物價過高，服務水平又被內地拋離，當局愈想吸客愈是落空。長此以往，香港還有甚麼競爭力可言？

過去內地的春運被形容為地球上最大規模的「人類大遷徙」，現在卻被拿來形容港人北上的熾烈情況。入境處數字顯示，截至昨日下午4時，出境人次約有63.3萬，入境約14萬人次。經羅湖及落馬洲支線出境的人次較多，分別超過13萬人次，經港珠澳大橋離港有約8.4萬人次。現場所見，多個口岸均出現長長人龍，高峰期在港鐵上水站等入閘便要逾一小時，不少人見狀惟有打退堂鼓。亦有不少港人選擇早一日離港，前日有63.88萬人次出境，香港居民佔當中約52.58萬人次，意味兩日便有百多萬港人離港消費。

中港關口被港人擠得水洩不通，國際機場也見大量港人離港度假，本港市面旋即變得冷清。本報記者到尖沙咀實地視察，發現不少街舖重門深鎖，商場也是熱鬧不再。有珠寶錶行負責人表示，現時生意跟疫情期間差不多，直指港府的振興經濟措施未見成效；更有食肆老闆娘嘆謂生意欠佳，本地客蜂擁北上，消費大減，即使內地客稍有增加亦不足以彌補。與此同時，不少選擇北上的港人認為香港物價太高，消費不起，反之深圳價廉物美，選擇也多。事實上，近年深圳有翻天覆地的變化，即使內地同受疫情打擊，但當地並沒有停下腳步「等運到」，大型商場愈開愈多，玩樂設施日新月異，難怪港人紛紛被「吸走」。

香港現時面對的最大問題，是營商成本高企，尤以租金佔比最高，加上人手不足，企業難於請人，人工成本同樣被拉高，愈來愈難同深圳競爭。深圳不僅物價比香港低，地方比香港大，薪金支出也沒有香港「重皮」，但服務水平卻不斷提升。有北上港人指出，內地食肆的服務十分貼心，例如顧客等位期間，店方會提供座位和小食，等候時間愈長，入座時送贈食品愈多，香港絕對無法做到。「小紅書」更不乏內地旅客「控訴」，在香港酒樓點一個清炒時蔬，索價竟高達二百餘元，完全物非所值。更不必說，本港飲食業因為人手緊絀，侍應做到冇停手，笑容欠奉、禮數不周已是司空見慣。有比較有傷害，港人紛紛北上，旅客南下漸稀，豈是無因。

只要上述結構性問題沒有改變，特別是租金和人工成本無法減輕，就算港府推出再多的盛事，也是治標不治本。何況競爭來自四面八方，日圓持續在低水位徘徊，港人本來已熱衷到日本旅遊，現在更加瘋狂，甚至連奢侈品也在當地購買，愈加打擊本港零售市道。此長彼消，「港人大遷徙」肯定只會不停上演，客源被海內外搶去，香港何去何從？難道只能望天打卦？