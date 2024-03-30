談及中美關係時，西方喜歡用「修昔底德陷阱」的概念來解釋。這個概念是美國一位教授以古希臘的例子來解說崛起大國會對當權大國挑戰，後者遏制，終導致戰爭。這位教授最初認為崛起之國必然與當權大國用戰爭解決誰人當權，但最近他的研究卻改稱，戰爭並非不可避免。他的理論始自中國崛起對美國的挑戰。最近修改立場反映他受中國和平崛起所影響，他的理論實際不可算為理論，因為檢證不足，立論草率，背後帶有一定的政治意圖，目的似是想左右美國政策和中美關係。

中國領導人曾指，世界上本無修昔底德陷阱，但大國之間一再發生戰略誤判，就可能自己給自己製造修昔底德陷阱。這是正確的認識。修昔底德陷阱，一如許多西方的所謂政治理論，實質是概念而已。即使把歷史與之附會，也不足以令人信服。但作為概念，便屬意識形態的組成，目的是構造人為的現實，以此影響政治認知與政治行為。這種概念性質與「文明之衝突」的所謂理論相近，作用相同。因此信之則有現實意義，不信便無。這樣的政治概念、理論構成了美國的國際政策工具，若他國信服，更可變成政治化武器。

無論文明的衝突，乃至修昔底德陷阱都是製造理論來證明美國與他國戰爭之不可避免。但同時把美國發動戰爭的動機掩蓋，粉飾為歷史之必然。一是文明不同，言下之意是其他宗教文明的不是。二是為甚麼中國要崛起挑戰美國，因挑戰美國，所以美國要啟動戰爭。

領導人的分析正中其要害。不過，戰爭不是大國的戰略誤判。對中國等被發動戰爭對付而言，這是誤判，不應如此。對美國而言，卻正是它的戰略，毫無誤判。若結果戰爭失敗，只是美國力有不逮，打不過人才倉皇逃走。

美國和西方正主宰着全球的教育和意識形態，這是文化的武器化。可是，發展中國家不少人誤以為美國製造出來的概念、理論與塑造的歷史現實是真實無誤，代表真理和智慧，便成文化的殖民主義。中國領導人清醒，中國及不少西方及非西方國家的知識分子與民眾正逐步打破西方製造的意識形態迷執，重新釐定現實的記載、分析與解說。這方面文化的戰爭，鬥爭的劇烈不遜於沙場，影響更為深遠。中國在追求科技經濟的獨立自主之時，文化意識形態的戰場不能忽視。